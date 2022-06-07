https://ria.ru/20220607/blagoustroystvo-1793764995.html

Около 217 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства

Около 217 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства - РИА Новости, 07.06.2022

Около 217 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства

Почти 217 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:44

2022-06-07T15:44

2022-06-07T15:44

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн – РИА Новости. Почти 217 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона.В Нижегородской области подведены итоги рейтингового голосования за объекты благоустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Территории, которые нужно благоустроить в 2023 году, нижегородцы выбирали в течение полутора месяцев на сайте https://golosza.ru/, где теперь доступны результаты голосования."Благодарю нижегородцев за активную позицию и участие в рейтинговом голосовании почти 217 тысяч человек. Для территорий, победивших сейчас, до конца года будут подготовлены проекты, а в 2023 году начнется их благоустройство", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Он подчеркнул, что на этапе обсуждения концепций, подготовки проектов и непосредственно проведения работ также важно участие жителей – тех, кто в дальнейшем будет пользоваться общественными пространствами."Например, в Арзамасе детский городок на улице Мира на рейтинговом голосовании обошел двух "конкурентов", набрав в 2,5 раза больше голосов – за его благоустройство проголосовало более 6 тысяч жителей. В Семенове за Соборную площадь проголосовало в шесть раз больше людей, чем за общественное пространство, занявшее второе место, – сквер на улицы Розы Люксембург. В Кстове жители предложили благоустроить пешеходную территорию на проспекте Победы, а в Дзержинске Святое озеро буквально на несколько голосов обошло парк на улице Молодежной", - говорится в сообщении.Рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2023 году, проводилось на сайте https://golosza.ru с 15 апреля до 30 мая. В Нижегородской области выбрать территории для благоустройства могли жители 19 муниципальных образований с населением более 20 000 человек.

https://ria.ru/20220607/tsentry-1793741698.html

https://ria.ru/20220606/granty-1793500771.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нижегородская область, глеб никитин, общество