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В Минтруде рассказали о числе безработных в России - РИА Новости, 07.06.2022
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В Минтруде рассказали о числе безработных в России
В Минтруде рассказали о числе безработных в России - РИА Новости, 07.06.2022
В Минтруде рассказали о числе безработных в России
Безработными в России на 1 июня зарегистрированы 679 тысяч человек, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:50
2022-06-07T16:54
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
единая россия
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Безработными в России на 1 июня зарегистрированы 679 тысяч человек, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.Она напомнила, что по последним данным Росстата, уровень безработицы в России в апреле составил всего 4%. Это минимальное значение за последние десять лет. Число безработных составило 3 миллиона человек, почти на 23% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, уточнила она."Если мы говорим о зарегистрированной безработице, по данным на 1 июня, это 679 тысяч человек, практически это та же численность, которая была на 1 марта", - сказала Мухтиярова на круглом столе "Единой России" "Поддержка рынка труда".
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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), единая россия, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
16:50 07.06.2022 (обновлено: 16:54 07.06.2022)
 
В Минтруде рассказали о числе безработных в России

В России 679 тысяч человек зарегистрированы безработными на 1 июня

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦентр занятости населения "Моя работа"
Центр занятости населения Моя работа - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Безработными в России на 1 июня зарегистрированы 679 тысяч человек, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.
Она напомнила, что по последним данным Росстата, уровень безработицы в России в апреле составил всего 4%. Это минимальное значение за последние десять лет. Число безработных составило 3 миллиона человек, почти на 23% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, уточнила она.
"Если мы говорим о зарегистрированной безработице, по данным на 1 июня, это 679 тысяч человек, практически это та же численность, которая была на 1 марта", - сказала Мухтиярова на круглом столе "Единой России" "Поддержка рынка труда".
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ОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Единая РоссияРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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