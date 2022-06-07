https://ria.ru/20220607/bezrabotnye-1793786610.html

В Минтруде рассказали о числе безработных в России

В Минтруде рассказали о числе безработных в России - РИА Новости, 07.06.2022

В Минтруде рассказали о числе безработных в России

Безработными в России на 1 июня зарегистрированы 679 тысяч человек, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:50

2022-06-07T16:50

2022-06-07T16:54

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

единая россия

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Безработными в России на 1 июня зарегистрированы 679 тысяч человек, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.Она напомнила, что по последним данным Росстата, уровень безработицы в России в апреле составил всего 4%. Это минимальное значение за последние десять лет. Число безработных составило 3 миллиона человек, почти на 23% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, уточнила она."Если мы говорим о зарегистрированной безработице, по данным на 1 июня, это 679 тысяч человек, практически это та же численность, которая была на 1 марта", - сказала Мухтиярова на круглом столе "Единой России" "Поддержка рынка труда".

https://ria.ru/20220430/bezrabotnye-1786280232.html

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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), единая россия, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)