https://ria.ru/20220607/bezrabotitsa-1793728994.html

Уровень безработицы в мае стал минимальным за всю историю, заявил Путин

Уровень безработицы в мае стал минимальным за всю историю, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2022

Уровень безработицы в мае стал минимальным за всю историю, заявил Путин

Президент России Владимир Путин обратил внимание на достигнутый в стране минимальный уровень безработицы. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:52

2022-06-07T13:52

2022-06-07T18:09

безработица

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на достигнутый в стране минимальный уровень безработицы.По его словам, в апреле показатель снизился до четырех процентов, что оказалось рекордно малым значением за все время подсчета.Президент призвал пристально контролировать ситуацию на рынке труда с учетом сохраняющихся рисков.

https://ria.ru/20220607/inflyatsiya-1793728544.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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Путин заявил о низком уровне безработицы в России Уровень безработицы в РФ на историческом минимуме, но риски на рынке труда есть – Путин 2022-06-07T13:52 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безработица, владимир путин, экономика, россия