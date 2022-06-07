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Уровень безработицы в мае стал минимальным за всю историю, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2022
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Уровень безработицы в мае стал минимальным за всю историю, заявил Путин
Уровень безработицы в мае стал минимальным за всю историю, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2022
Уровень безработицы в мае стал минимальным за всю историю, заявил Путин
Президент России Владимир Путин обратил внимание на достигнутый в стране минимальный уровень безработицы. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:52
2022-06-07T18:09
безработица
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на достигнутый в стране минимальный уровень безработицы.По его словам, в апреле показатель снизился до четырех процентов, что оказалось рекордно малым значением за все время подсчета.Президент призвал пристально контролировать ситуацию на рынке труда с учетом сохраняющихся рисков.
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Путин заявил о низком уровне безработицы в России
Уровень безработицы в РФ на историческом минимуме, но риски на рынке труда есть – Путин
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безработица, владимир путин, экономика, россия
13:52 07.06.2022 (обновлено: 18:09 07.06.2022)
 
Уровень безработицы в мае стал минимальным за всю историю, заявил Путин

Президент Путин: уровень безработицы в России в мае стал минимальным за всю историю

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на достигнутый в стране минимальный уровень безработицы.

"Также отмечу низкую безработицу, в апреле ее уровень в России находился на исторически минимальных значениях, а в мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось", — сказал он во время совещания по экономическим вопросам.

По его словам, в апреле показатель снизился до четырех процентов, что оказалось рекордно малым значением за все время подсчета.
Президент призвал пристально контролировать ситуацию на рынке труда с учетом сохраняющихся рисков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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БезработицаВладимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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