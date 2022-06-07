https://ria.ru/20220607/bezrabotitsa-1793728994.html
Уровень безработицы в мае стал минимальным за всю историю, заявил Путин
Уровень безработицы в мае стал минимальным за всю историю, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2022
Уровень безработицы в мае стал минимальным за всю историю, заявил Путин
Президент России Владимир Путин обратил внимание на достигнутый в стране минимальный уровень безработицы. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:52
2022-06-07T13:52
2022-06-07T18:09
безработица
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на достигнутый в стране минимальный уровень безработицы.По его словам, в апреле показатель снизился до четырех процентов, что оказалось рекордно малым значением за все время подсчета.Президент призвал пристально контролировать ситуацию на рынке труда с учетом сохраняющихся рисков.
https://ria.ru/20220607/inflyatsiya-1793728544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин заявил о низком уровне безработицы в России
Уровень безработицы в РФ на историческом минимуме, но риски на рынке труда есть – Путин
2022-06-07T13:52
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PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безработица, владимир путин, экономика, россия
13:52 07.06.2022 (обновлено: 18:09 07.06.2022)
Уровень безработицы в мае стал минимальным за всю историю, заявил Путин
Президент Путин: уровень безработицы в России в мае стал минимальным за всю историю