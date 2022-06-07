https://ria.ru/20220607/bezhentsy-1793680580.html

Выплаты беженцам в России превысили три миллиарда рублей

Выплаты беженцам в России превысили три миллиарда рублей - РИА Новости, 07.06.2022

Выплаты беженцам в России превысили три миллиарда рублей

Общая сумма единовременных выплат прибывшим в Россию беженцам из Донбасса и с Украины превысила 3 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:27

2022-06-07T11:27

2022-06-07T11:27

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

украина

общество

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Общая сумма единовременных выплат прибывшим в Россию беженцам из Донбасса и с Украины превысила 3 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На утро вторника, осуществлены выплаты по 301,51 тысячи заявлениям на общую сумму 3 миллиарда 15 миллионов 90 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства, добавив, что это составляет 77,9% от общего количества поданных заявлений.По его словам, всего на территории России принято 387,24 тысячи заявлений на оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека, в том числе 5,08 тысячи за минувшие сутки.Собеседник агентства добавил, что с начала эскалации военного конфликта границу России уже пересекли 1,71 миллиона беженцев, среди которых 276,29 тысячи детей.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донбасс, украина, общество