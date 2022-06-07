https://ria.ru/20220607/bezhentsy-1793680580.html
Выплаты беженцам в России превысили три миллиарда рублей
Выплаты беженцам в России превысили три миллиарда рублей - РИА Новости, 07.06.2022
Выплаты беженцам в России превысили три миллиарда рублей
Общая сумма единовременных выплат прибывшим в Россию беженцам из Донбасса и с Украины превысила 3 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:27
2022-06-07T11:27
2022-06-07T11:27
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
украина
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Общая сумма единовременных выплат прибывшим в Россию беженцам из Донбасса и с Украины превысила 3 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На утро вторника, осуществлены выплаты по 301,51 тысячи заявлениям на общую сумму 3 миллиарда 15 миллионов 90 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства, добавив, что это составляет 77,9% от общего количества поданных заявлений.По его словам, всего на территории России принято 387,24 тысячи заявлений на оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека, в том числе 5,08 тысячи за минувшие сутки.Собеседник агентства добавил, что с начала эскалации военного конфликта границу России уже пересекли 1,71 миллиона беженцев, среди которых 276,29 тысячи детей.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, украина, общество
Выплаты беженцам в России превысили три миллиарда рублей
Выплаты беженцам из Донбасса и с Украины в России превысили три миллиарда рублей
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Общая сумма единовременных выплат прибывшим в Россию беженцам из Донбасса и с Украины превысила 3 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На утро вторника, осуществлены выплаты по 301,51 тысячи заявлениям на общую сумму 3 миллиарда 15 миллионов 90 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства, добавив, что это составляет 77,9% от общего количества поданных заявлений.
По его словам, всего на территории России
принято 387,24 тысячи заявлений на оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека, в том числе 5,08 тысячи за минувшие сутки.
Собеседник агентства добавил, что с начала эскалации военного конфликта границу России уже пересекли 1,71 миллиона беженцев, среди которых 276,29 тысячи детей.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса
на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР
и ЛНР
, а 24 февраля начала на Украине
специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.