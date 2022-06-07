https://ria.ru/20220607/baza-1793648563.html

Китай тайно строит аванпост в Индо-Тихоокеанском регионе, пишут СМИ

Китай тайно строит аванпост в Индо-Тихоокеанском регионе, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2022

Китай тайно строит аванпост в Индо-Тихоокеанском регионе, пишут СМИ

Китай тайно строит военно-морской объект в Камбодже для использования своими военными, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных западных... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T09:34

2022-06-07T09:34

2022-06-07T09:34

в мире

китай

камбоджа

вмс китая

минобороны китая

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Китай тайно строит военно-морской объект в Камбодже для использования своими военными, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных западных чиновников.По словам чиновников, речь идет об объекте "в северной части камбоджийской военно-морской базы Реам в Сиамском заливе". На этой неделе произойдет закладка фундамента объекта. Как отмечает издание, как Китай, так и Камбоджа, отрицают эту информацию и предпринимают "чрезвычайные меры для сокрытия операции".По мнению Washington Post, строительство базы ВМС Китая в Камбодже является частью стратегии Пекина по созданию сети военных объектов по всему миру в качестве поддержки стремления стать истинной мировой державой.Как пишет издание, база в Камбодже станет вторым китайским военным аванпостом, расположенным за пределами КНР, но первым в стратегически важном Индо-Тихоокеанском регионе. Пока единственная иностранная военная база Пекина находится в Джибути в восточной Африке.По словам чиновников и аналитиков, "наличие объекта, способного принимать крупные корабли к западу от Южно-Китайского моря, станет важным элементом стремления Китая расширить свое влияние в регионе и усилит присутствие страны рядом с ключевыми морскими путями в Юго-Восточной Азии"."Суть заключается в том, что Китай хочет стать настолько могущественным, чтобы регион уступил его лидерству, вместо того, чтобы столкнуться с последствиями", - приводит издание слова одного из чиновников.В 2019 году газета Wall Street Journal сообщила о наличии секретного соглашения между Камбоджей и Китаем об использовании вооруженным силам КНР военно-морской базы Камбоджи в течение 30 лет. Позднее официальный представитель правительства Камбоджи назвал эту информацию "худшим примером фальшивой новости". Официальный представитель министерства обороны Китая также опроверг эти сообщения, назвав их ложными слухами.

https://ria.ru/20220606/tayvan-1793306410.html

https://ria.ru/20220601/oon-1792143575.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, камбоджа, вмс китая, минобороны китая