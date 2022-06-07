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Китай тайно строит аванпост в Индо-Тихоокеанском регионе, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2022
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Китай тайно строит аванпост в Индо-Тихоокеанском регионе, пишут СМИ
Китай тайно строит аванпост в Индо-Тихоокеанском регионе, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2022
Китай тайно строит аванпост в Индо-Тихоокеанском регионе, пишут СМИ
Китай тайно строит военно-морской объект в Камбодже для использования своими военными, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных западных... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T09:34
2022-06-07T09:34
в мире
китай
камбоджа
вмс китая
минобороны китая
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Китай тайно строит военно-морской объект в Камбодже для использования своими военными, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных западных чиновников.По словам чиновников, речь идет об объекте "в северной части камбоджийской военно-морской базы Реам в Сиамском заливе". На этой неделе произойдет закладка фундамента объекта. Как отмечает издание, как Китай, так и Камбоджа, отрицают эту информацию и предпринимают "чрезвычайные меры для сокрытия операции".По мнению Washington Post, строительство базы ВМС Китая в Камбодже является частью стратегии Пекина по созданию сети военных объектов по всему миру в качестве поддержки стремления стать истинной мировой державой.Как пишет издание, база в Камбодже станет вторым китайским военным аванпостом, расположенным за пределами КНР, но первым в стратегически важном Индо-Тихоокеанском регионе. Пока единственная иностранная военная база Пекина находится в Джибути в восточной Африке.По словам чиновников и аналитиков, "наличие объекта, способного принимать крупные корабли к западу от Южно-Китайского моря, станет важным элементом стремления Китая расширить свое влияние в регионе и усилит присутствие страны рядом с ключевыми морскими путями в Юго-Восточной Азии"."Суть заключается в том, что Китай хочет стать настолько могущественным, чтобы регион уступил его лидерству, вместо того, чтобы столкнуться с последствиями", - приводит издание слова одного из чиновников.В 2019 году газета Wall Street Journal сообщила о наличии секретного соглашения между Камбоджей и Китаем об использовании вооруженным силам КНР военно-морской базы Камбоджи в течение 30 лет. Позднее официальный представитель правительства Камбоджи назвал эту информацию "худшим примером фальшивой новости". Официальный представитель министерства обороны Китая также опроверг эти сообщения, назвав их ложными слухами.
https://ria.ru/20220606/tayvan-1793306410.html
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в мире, китай, камбоджа, вмс китая, минобороны китая
09:34 07.06.2022
 
Китай тайно строит аванпост в Индо-Тихоокеанском регионе, пишут СМИ

WP: Китай тайно строит в Камбодже объект ВМС, способный принимать крупные корабли

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭсминец "Ши Цзячжуан" ВМС Китая
Эсминец Ши Цзячжуан ВМС Китая - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Эсминец "Ши Цзячжуан" ВМС Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Китай тайно строит военно-морской объект в Камбодже для использования своими военными, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных западных чиновников.
По словам чиновников, речь идет об объекте "в северной части камбоджийской военно-морской базы Реам в Сиамском заливе". На этой неделе произойдет закладка фундамента объекта. Как отмечает издание, как Китай, так и Камбоджа, отрицают эту информацию и предпринимают "чрезвычайные меры для сокрытия операции".
По мнению Washington Post, строительство базы ВМС Китая в Камбодже является частью стратегии Пекина по созданию сети военных объектов по всему миру в качестве поддержки стремления стать истинной мировой державой.
Как пишет издание, база в Камбодже станет вторым китайским военным аванпостом, расположенным за пределами КНР, но первым в стратегически важном Индо-Тихоокеанском регионе. Пока единственная иностранная военная база Пекина находится в Джибути в восточной Африке.
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По словам чиновников и аналитиков, "наличие объекта, способного принимать крупные корабли к западу от Южно-Китайского моря, станет важным элементом стремления Китая расширить свое влияние в регионе и усилит присутствие страны рядом с ключевыми морскими путями в Юго-Восточной Азии".
"Суть заключается в том, что Китай хочет стать настолько могущественным, чтобы регион уступил его лидерству, вместо того, чтобы столкнуться с последствиями", - приводит издание слова одного из чиновников.
В 2019 году газета Wall Street Journal сообщила о наличии секретного соглашения между Камбоджей и Китаем об использовании вооруженным силам КНР военно-морской базы Камбоджи в течение 30 лет. Позднее официальный представитель правительства Камбоджи назвал эту информацию "худшим примером фальшивой новости". Официальный представитель министерства обороны Китая также опроверг эти сообщения, назвав их ложными слухами.
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