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"Позорище!" Американский сенатор поставил Байдену "кол" за работу - РИА Новости, 07.06.2022
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"Позорище!" Американский сенатор поставил Байдену "кол" за работу
"Позорище!" Американский сенатор поставил Байдену "кол" за работу - РИА Новости, 07.06.2022
"Позорище!" Американский сенатор поставил Байдену "кол" за работу
План по спасению американской экономики на фоне рекордной инфляции и обнищания населения, предложенный президентом США Джо Байденом, заслуживает самой низшей... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T10:23
2022-06-07T11:59
в мире
джанет йеллен
сша
вашингтон (штат)
украина
джо байден
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. План по спасению американской экономики на фоне рекордной инфляции и обнищания населения, предложенный президентом США Джо Байденом, заслуживает самой низшей оценки, заявил сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо в эфире телеканала Fox News.По его словам, именно глава государства проявил некомпетентность, слепо доверясь "зеленой" политике и лишив американцев возможности пользоваться энергоресурсами собственной страны. При этом Байден долгое время не мог установить причину проблем в экономике, что уже сказалось на уровне жизни большой части населения. Тем не менее, по мнению сенатора, вместо поиска конкретных путей решения проблем президент продолжает "переводить стрелки" и сыпать ложными обвинениями."Это не план, а позорище! Если бы ученик старшей школы сдал такое в качестве проверочной работы по экономике, он получил бы двойку с минусом, а когда подобное на фоне рекордного роста цен на бензин и продукты заявляет президент, ему надо ставить "кол", — подчеркнул Баррассо.Сенатор отметил, что намерен задать соответствующие вопросы министру финансов Джанет Йеллен, поскольку Байден, опубликовав в последнее время множество статей в СМИ на эту тему, ровным счетом так ничего и не предложил. По его словам, повышение налогов станет поистине нелепым шагом, особенно для граждан, которым едва хватает денег на еду. Стоимость бензина тем временем приближается к пяти долларам за галлон, а помощники Байдена ездят по стране и твердят народу, что "все не так уж плохо".Ведущая, в свою очередь, задалась вопросом, не мог ли рост цен на энергоресурсы быть вызван попытками властей протолкнуть климатическую повестку."Это они и делают", — подытожил конгрессмен.В последние месяцы цены на бензин в Соединенных Штатах регулярно обновляют рекордные значения. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции. Подорожание горючего, разогнавшее инфляцию до 40-летних максимумов, в Вашингтоне считают следствием конфликта на Украине и не видят в этом своей вины.
https://ria.ru/20220601/inflyatsiya-1792279531.html
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сша
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в мире, джанет йеллен, сша, вашингтон (штат), украина, джо байден
10:23 07.06.2022 (обновлено: 11:59 07.06.2022)
 
"Позорище!" Американский сенатор поставил Байдену "кол" за работу

Американский сенатор Баррассо поставил Байдену "единицу" за план борьбы с инфляцией

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. План по спасению американской экономики на фоне рекордной инфляции и обнищания населения, предложенный президентом США Джо Байденом, заслуживает самой низшей оценки, заявил сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо в эфире телеканала Fox News.
По его словам, именно глава государства проявил некомпетентность, слепо доверясь "зеленой" политике и лишив американцев возможности пользоваться энергоресурсами собственной страны. При этом Байден долгое время не мог установить причину проблем в экономике, что уже сказалось на уровне жизни большой части населения. Тем не менее, по мнению сенатора, вместо поиска конкретных путей решения проблем президент продолжает "переводить стрелки" и сыпать ложными обвинениями.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, посвященной мерам по борьбе с инфляцией - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 11:14
В США назвали причины, почему Байдену не победить инфляцию
"Это не план, а позорище! Если бы ученик старшей школы сдал такое в качестве проверочной работы по экономике, он получил бы двойку с минусом, а когда подобное на фоне рекордного роста цен на бензин и продукты заявляет президент, ему надо ставить "кол", — подчеркнул Баррассо.
Сенатор отметил, что намерен задать соответствующие вопросы министру финансов Джанет Йеллен, поскольку Байден, опубликовав в последнее время множество статей в СМИ на эту тему, ровным счетом так ничего и не предложил. По его словам, повышение налогов станет поистине нелепым шагом, особенно для граждан, которым едва хватает денег на еду. Стоимость бензина тем временем приближается к пяти долларам за галлон, а помощники Байдена ездят по стране и твердят народу, что "все не так уж плохо".
Ведущая, в свою очередь, задалась вопросом, не мог ли рост цен на энергоресурсы быть вызван попытками властей протолкнуть климатическую повестку.
"Это они и делают", — подытожил конгрессмен.
В последние месяцы цены на бензин в Соединенных Штатах регулярно обновляют рекордные значения. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции. Подорожание горючего, разогнавшее инфляцию до 40-летних максимумов, в Вашингтоне считают следствием конфликта на Украине и не видят в этом своей вины.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 19:09
Байден объявил режим ЧС из-за угрозы нехватки электромощностей
 
В миреДжанет ЙелленСШАВашингтон (штат)УкраинаДжо Байден
 
 
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