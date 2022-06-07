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Первый российский банк начал работу на территории Херсонской области - РИА Новости, 07.06.2022
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https://ria.ru/20220607/bank-1793652340.html
Первый российский банк начал работу на территории Херсонской области
Первый российский банк начал работу на территории Херсонской области - РИА Новости, 07.06.2022
Первый российский банк начал работу на территории Херсонской области
Жители Херсонской области через месяц-полтора смогут открыть счета в первом российском банке, заявил журналистам замглавы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T09:43
2022-06-07T10:27
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
кирилл стремоусов
россия
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ЯЛТА, 7 июн — РИА Новости. Жители Херсонской области через месяц-полтора смогут открыть счета в первом российском банке, заявил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Сейчас все идет в экспериментальном формате, банки начинают работать. С учетом санкций, которые сейчас вводятся, конечно, все эти банки на российской платформе", — сказал политик.По его словам, одна из кредитных организаций уже начала деятельность. Свои отделения намерены открыть еще несколько банков, но Стремоусов не уточнил, какие конкретно."Сейчас вся банковская система в процессе формирования, это вопрос времени, но все делается очень быстро. Я думаю, в ближайшие месяц-полтора люди смогут открыть свои счета и попытаться даже через интернет оплачивать в российской банковской системе свои счета", — добавил он.Чиновник отметил, что украинские банки на территории региона работать уже не будут.Ранее Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина заблокировала счета в банках Херсонской области, фактически украв сбережения населения.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России в качестве регионов.
https://ria.ru/20220607/referendum-1793651155.html
https://ria.ru/20220604/scheta-1793074196.html
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в мире, херсонская область , кирилл стремоусов, россия
09:43 07.06.2022 (обновлено: 10:27 07.06.2022)
 
Первый российский банк начал работу на территории Херсонской области

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: первый российский банк уже начал работать в регионе

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкБлокпост военнослужащих ДНР в Херсонской области
Блокпост военнослужащих ДНР в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Блокпост военнослужащих ДНР в Херсонской области. Архивное фото
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ЯЛТА, 7 июн — РИА Новости. Жители Херсонской области через месяц-полтора смогут открыть счета в первом российском банке, заявил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Сейчас все идет в экспериментальном формате, банки начинают работать. С учетом санкций, которые сейчас вводятся, конечно, все эти банки на российской платформе", — сказал политик.
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По его словам, одна из кредитных организаций уже начала деятельность. Свои отделения намерены открыть еще несколько банков, но Стремоусов не уточнил, какие конкретно.
"Сейчас вся банковская система в процессе формирования, это вопрос времени, но все делается очень быстро. Я думаю, в ближайшие месяц-полтора люди смогут открыть свои счета и попытаться даже через интернет оплачивать в российской банковской системе свои счета", — добавил он.
Чиновник отметил, что украинские банки на территории региона работать уже не будут.
Ранее Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина заблокировала счета в банках Херсонской области, фактически украв сбережения населения.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России в качестве регионов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьКирилл СтремоусовРоссия
 
 
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