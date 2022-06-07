https://ria.ru/20220607/bank-1793652340.html

Первый российский банк начал работу на территории Херсонской области

Первый российский банк начал работу на территории Херсонской области - РИА Новости, 07.06.2022

Первый российский банк начал работу на территории Херсонской области

Жители Херсонской области через месяц-полтора смогут открыть счета в первом российском банке, заявил журналистам замглавы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T09:43

2022-06-07T09:43

2022-06-07T10:27

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

кирилл стремоусов

россия

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ЯЛТА, 7 июн — РИА Новости. Жители Херсонской области через месяц-полтора смогут открыть счета в первом российском банке, заявил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Сейчас все идет в экспериментальном формате, банки начинают работать. С учетом санкций, которые сейчас вводятся, конечно, все эти банки на российской платформе", — сказал политик.По его словам, одна из кредитных организаций уже начала деятельность. Свои отделения намерены открыть еще несколько банков, но Стремоусов не уточнил, какие конкретно."Сейчас вся банковская система в процессе формирования, это вопрос времени, но все делается очень быстро. Я думаю, в ближайшие месяц-полтора люди смогут открыть свои счета и попытаться даже через интернет оплачивать в российской банковской системе свои счета", — добавил он.Чиновник отметил, что украинские банки на территории региона работать уже не будут.Ранее Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина заблокировала счета в банках Херсонской области, фактически украв сбережения населения.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Новые власти объявили о планах войти в состав России в качестве регионов.

https://ria.ru/20220607/referendum-1793651155.html

https://ria.ru/20220604/scheta-1793074196.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , кирилл стремоусов, россия