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В пятиэтажке в Нижегородской области взорвался газовый баллон - РИА Новости, 07.06.2022
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В пятиэтажке в Нижегородской области взорвался газовый баллон
В пятиэтажке в Нижегородской области взорвался газовый баллон - РИА Новости, 07.06.2022
В пятиэтажке в Нижегородской области взорвался газовый баллон
Газовый баллон взорвался в пятиэтажном жилом доме в Богородске Нижегородской области, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T09:52
2022-06-07T10:04
происшествия
нижегородская область
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Газовый баллон взорвался в пятиэтажном жилом доме в Богородске Нижегородской области, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На улице Чернышевского произошел взрыв газового баллона в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома с последующим пожаром", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате взрыва, по предварительным данным, пострадали два человека. Из горящего здания спасены восемь человек, в том числе трое детей. Еще 32 человека были эвакуированы. Пожар удалось локализовать на площади 50 квадратных метров.По предварительной информации, несущие конструкции дома при взрыве не повреждены. Нарушены остекление и межкомнатная перегородка одной квартиры.
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происшествия, нижегородская область
09:52 07.06.2022 (обновлено: 10:04 07.06.2022)
 
В пятиэтажке в Нижегородской области взорвался газовый баллон

В пятиэтажке в Нижегородской области взорвался газовый баллон, пострадали двое

© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиПожар в пятиэтажном жилом доме в Богородске Нижегородской области
Пожар в пятиэтажном жилом доме в Богородске Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Газовый баллон взорвался в пятиэтажном жилом доме в Богородске Нижегородской области, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На улице Чернышевского произошел взрыв газового баллона в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома с последующим пожаром", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате взрыва, по предварительным данным, пострадали два человека. Из горящего здания спасены восемь человек, в том числе трое детей. Еще 32 человека были эвакуированы. Пожар удалось локализовать на площади 50 квадратных метров.
По предварительной информации, несущие конструкции дома при взрыве не повреждены. Нарушены остекление и межкомнатная перегородка одной квартиры.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
00:52Туризм
При переправе через реку в НАО пропали два туриста, сообщил источник
 
ПроисшествияНижегородская область
 
 
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