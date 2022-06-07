https://ria.ru/20220607/ballon-1793658243.html

В пятиэтажке в Нижегородской области взорвался газовый баллон

В пятиэтажке в Нижегородской области взорвался газовый баллон - РИА Новости, 07.06.2022

В пятиэтажке в Нижегородской области взорвался газовый баллон

Газовый баллон взорвался в пятиэтажном жилом доме в Богородске Нижегородской области, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T09:52

2022-06-07T09:52

2022-06-07T10:04

происшествия

нижегородская область

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Газовый баллон взорвался в пятиэтажном жилом доме в Богородске Нижегородской области, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На улице Чернышевского произошел взрыв газового баллона в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома с последующим пожаром", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате взрыва, по предварительным данным, пострадали два человека. Из горящего здания спасены восемь человек, в том числе трое детей. Еще 32 человека были эвакуированы. Пожар удалось локализовать на площади 50 квадратных метров.По предварительной информации, несущие конструкции дома при взрыве не повреждены. Нарушены остекление и межкомнатная перегородка одной квартиры.

https://ria.ru/20220607/turisty-1793619546.html

нижегородская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, нижегородская область