https://ria.ru/20220607/aviatsiya-1793682570.html
Российская авиация уничтожила девять украинских танков и два "Града"
Российская авиация уничтожила девять украинских танков и два "Града" - РИА Новости, 07.06.2022
Российская авиация уничтожила девять украинских танков и два "Града"
Авиация РФ уничтожила более 170 националистов Украины, поражены 83 района скопления живой силы и техники украинских войск, сообщил во вторник официальный... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:33
2022-06-07T11:33
2022-06-07T11:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Авиация РФ уничтожила более 170 националистов Украины, поражены 83 района скопления живой силы и техники украинских войск, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено: два пункта управления, три огневые позиции артиллерийских батарей, а также 18 районов скопления живой силы и украинской военной техники. В районах населенных пунктов Врубовка и Яковлевка Луганской Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов", - рассказал генерал.Кроме того, по его словам, оперативно-тактической авиацией поражены 65 районов сосредоточения живой силы и техника войск Украины. "В результате ударов авиации уничтожено более 170 националистов, девять танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", батарея полевой артиллерии и восемь автомобилей различного назначения", - добавил он.
https://ria.ru/20220606/donbass-1793524386.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, украина
11:33 07.06.2022 (обновлено: 11:38 07.06.2022)
Российская авиация уничтожила девять украинских танков и два "Града"
Минобороны: российская авиация уничтожила более 170 украинских националистов