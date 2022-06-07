https://ria.ru/20220607/aviatsiya-1793682570.html

Российская авиация уничтожила девять украинских танков и два "Града"

Российская авиация уничтожила девять украинских танков и два "Града" - РИА Новости, 07.06.2022

Российская авиация уничтожила девять украинских танков и два "Града"

Авиация РФ уничтожила более 170 националистов Украины, поражены 83 района скопления живой силы и техники украинских войск, сообщил во вторник официальный... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:33

2022-06-07T11:33

2022-06-07T11:38

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Авиация РФ уничтожила более 170 националистов Украины, поражены 83 района скопления живой силы и техники украинских войск, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено: два пункта управления, три огневые позиции артиллерийских батарей, а также 18 районов скопления живой силы и украинской военной техники. В районах населенных пунктов Врубовка и Яковлевка Луганской Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов", - рассказал генерал.Кроме того, по его словам, оперативно-тактической авиацией поражены 65 районов сосредоточения живой силы и техника войск Украины. "В результате ударов авиации уничтожено более 170 националистов, девять танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", батарея полевой артиллерии и восемь автомобилей различного назначения", - добавил он.

https://ria.ru/20220606/donbass-1793524386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, украина