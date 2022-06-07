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В США пять человек погибли при столкновении школьного фургона с фурой
В США пять человек погибли при столкновении школьного фургона с фурой - РИА Новости, 07.06.2022
В США пять человек погибли при столкновении школьного фургона с фурой
Школьный фургон с инвалидами врезался в грузовую фуру в американском штате Арканзас, пять человек погибли и пять получили ранения, сообщает региональный... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:44
2022-06-07T18:44
2022-06-07T18:45
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МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Школьный фургон с инвалидами врезался в грузовую фуру в американском штате Арканзас, пять человек погибли и пять получили ранения, сообщает региональный телеканал KARK.По данным полиции, фургон не смог затормозить на перекрестке, в результате чего врезался в 18-колесную фуру.Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, фургон принадлежал частной благотворительной школе, предоставляющей услуги людям с задержкой развития или инвалидам.
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в мире, авто, сша
18:44 07.06.2022 (обновлено: 18:45 07.06.2022)
В США пять человек погибли при столкновении школьного фургона с фурой
В США пять человек погибли и пять пострадали из-за аварии фургона с инвалидами