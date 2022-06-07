https://ria.ru/20220607/artilleriya-1793685925.html

Российская артиллерия уничтожила на Украине гаубицы из США и Норвегии

Российская артиллерия уничтожила на Украине гаубицы из США и Норвегии - РИА Новости, 07.06.2022

Российская артиллерия уничтожила на Украине гаубицы из США и Норвегии

Российские артиллеристы за минувшие сутки уничтожили на Украине 155-миллиметровую самоходную установку М109А3, переданную Норвегией, и две американские... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:44

2022-06-07T11:44

2022-06-07T12:59

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские артиллеристы за минувшие сутки уничтожили на Украине 155-миллиметровую самоходную установку М109А3, переданную Норвегией, и две американские 155-миллиметровые гаубицы М777, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, удалось ликвидировать семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Пион".О том, что Пентагон передал Украине 90 гаубиц М777, высокопоставленный сотрудник ведомства рассказал в мае. Кроме того, о поставках этого типа вооружений сообщала Канада. Также иностранные инструкторы обучали украинских военных обращению с этими гаубицами.В свою очередь, в начале июня российское Минобороны сообщило, что авиация нанесла удар высокоточными ракетами по центру артподготовки ВСУ в Сумской области, где проходило это практическое обучение. Кроме того, российские военные неоднократно отчитывались об уничтожении американских гаубиц М777 на территории Украины.Москва регулярно призывает Запад перестать накачивать Украину оружием. Как подчеркивал министр иностранных дел Сергей Лавров, подобные грузы становятся законной целью для российских военных.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220325/oruzhie-1780114562.html

https://ria.ru/20220607/minoborony-1793640591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, безопасность