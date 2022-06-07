11:44 07.06.2022 (обновлено: 12:59 07.06.2022)
Российская артиллерия уничтожила на Украине гаубицы из США и Норвегии
Минобороны РФ: артиллерия уничтожила на Украине установку М109А3 и две гаубицы М777 из США
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРасчет 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине
© Министерство обороны РФ
Расчет 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские артиллеристы за минувшие сутки уничтожили на Украине 155-миллиметровую самоходную установку М109А3, переданную Норвегией, и две американские 155-миллиметровые гаубицы М777, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, удалось ликвидировать семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Пион".
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 39 пунктов управления, 47 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 426 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожено более 400 националистов, десять единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня "Град", десять специальных автомобилей, а также три пусковых установки зенитных ракетных комплексов С-300", — добавил Конашенков.
В свою очередь, в начале июня российское Минобороны сообщило, что авиация нанесла удар высокоточными ракетами по центру артподготовки ВСУ в Сумской области, где проходило это практическое обучение. Кроме того, российские военные неоднократно отчитывались об уничтожении американских гаубиц М777 на территории Украины.
Москва регулярно призывает Запад перестать накачивать Украину оружием. Как подчеркивал министр иностранных дел Сергей Лавров, подобные грузы становятся законной целью для российских военных.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.