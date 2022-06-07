https://ria.ru/20220607/apple-1793800692.html

Компанию Apple упрекнули в копировании Xiaomi

Компанию Apple упрекнули в копировании Xiaomi - РИА Новости, 07.06.2022

Компанию Apple упрекнули в копировании Xiaomi

В новой iOS 16, которая была представлена 6 июня в рамках WWDC, заметили элементы и решения, похожие на интерфейс фирменной оболочки Xiaomi для... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T17:36

2022-06-07T17:36

2022-06-07T18:10

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В новой iOS 16, которая была представлена 6 июня в рамках WWDC, заметили элементы и решения, похожие на интерфейс фирменной оболочки Xiaomi для Android-смартфонов.Для iOS 16 в Купертино подготовили суперобои с динамической анимацией — что-то похожее уже не первый год используется в MIUI, с интеграцией в экран блокировки.Появится в "яблочной" операционке и возможность кастомизации самого экрана блокировки, куда можно будет выводить виджеты. Аналогичная кастомизация используется в мире Android на протяжении нескольких лет.Новая версия операционной системы для смартфонов и планшетов Apple уже доступна для бета-тестирования. Официальный релиз iOS 16 состоится осенью 2022-го вместе с выходом iPhone 14.

https://ria.ru/20211202/avrora-1761793430.html

купертино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, купертино, apple, apple ios, google android, apple iphone