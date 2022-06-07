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Компанию Apple упрекнули в копировании Xiaomi - РИА Новости, 07.06.2022
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Наука
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Компанию Apple упрекнули в копировании Xiaomi
Компанию Apple упрекнули в копировании Xiaomi - РИА Новости, 07.06.2022
Компанию Apple упрекнули в копировании Xiaomi
В новой iOS 16, которая была представлена 6 июня в рамках WWDC, заметили элементы и решения, похожие на интерфейс фирменной оболочки Xiaomi для... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:36
2022-06-07T18:10
наука
технологии
купертино
apple
apple ios
google android
apple iphone
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В новой iOS 16, которая была представлена 6 июня в рамках WWDC, заметили элементы и решения, похожие на интерфейс фирменной оболочки Xiaomi для Android-смартфонов.Для iOS 16 в Купертино подготовили суперобои с динамической анимацией — что-то похожее уже не первый год используется в MIUI, с интеграцией в экран блокировки.Появится в "яблочной" операционке и возможность кастомизации самого экрана блокировки, куда можно будет выводить виджеты. Аналогичная кастомизация используется в мире Android на протяжении нескольких лет.Новая версия операционной системы для смартфонов и планшетов Apple уже доступна для бета-тестирования. Официальный релиз iOS 16 состоится осенью 2022-го вместе с выходом iPhone 14.
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технологии, купертино, apple, apple ios, google android, apple iphone
17:36 07.06.2022 (обновлено: 18:10 07.06.2022)
 

Компанию Apple упрекнули в копировании Xiaomi

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПродажа техники Apple
Продажа техники Apple - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В новой iOS 16, которая была представлена 6 июня в рамках WWDC, заметили элементы и решения, похожие на интерфейс фирменной оболочки Xiaomi для Android-смартфонов.
Для iOS 16 в Купертино подготовили суперобои с динамической анимацией — что-то похожее уже не первый год используется в MIUI, с интеграцией в экран блокировки.
Появится в "яблочной" операционке и возможность кастомизации самого экрана блокировки, куда можно будет выводить виджеты. Аналогичная кастомизация используется в мире Android на протяжении нескольких лет.
Новая версия операционной системы для смартфонов и планшетов Apple уже доступна для бета-тестирования. Официальный релиз iOS 16 состоится осенью 2022-го вместе с выходом iPhone 14.
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