https://ria.ru/20220607/antonov-1793868296.html
Россия ответит на поставки США дальнобойных ракет Украине, считает Антонов
Россия ответит на поставки США дальнобойных ракет Украине, считает Антонов - РИА Новости, 07.06.2022
Россия ответит на поставки США дальнобойных ракет Украине, считает Антонов
Если США решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, то Россия предпримет адекватные шаги для отражения атаки, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T23:46
2022-06-07T23:46
2022-06-07T23:47
анатолий антонов
украина
сша
вооружения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_8c55856baf0e12e093e77eda72ef0b4e.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Если США решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, то Россия предпримет адекватные шаги для отражения атаки, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов."Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки", - сказал посол в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220607/kitay-1793743399.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:213:2048:1749_1920x0_80_0_0_51b7e3376b9917a61355b90b0c4c2bbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий антонов, украина, сша, вооружения
23:46 07.06.2022 (обновлено: 23:47 07.06.2022)
Россия ответит на поставки США дальнобойных ракет Украине, считает Антонов
Посол в США Антонов: Россия примет меры в случае поставки США дальнобойных ракет Украине