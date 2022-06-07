https://ria.ru/20220607/antonov-1793868296.html

Россия ответит на поставки США дальнобойных ракет Украине, считает Антонов

Россия ответит на поставки США дальнобойных ракет Украине, считает Антонов - РИА Новости, 07.06.2022

Россия ответит на поставки США дальнобойных ракет Украине, считает Антонов

Если США решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, то Россия предпримет адекватные шаги для отражения атаки, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T23:46

2022-06-07T23:46

2022-06-07T23:47

анатолий антонов

украина

сша

вооружения

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Если США решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, то Россия предпримет адекватные шаги для отражения атаки, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов."Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки", - сказал посол в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220607/kitay-1793743399.html

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анатолий антонов, украина, сша, вооружения