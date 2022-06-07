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Россия ответит на поставки США дальнобойных ракет Украине, считает Антонов - РИА Новости, 07.06.2022
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Россия ответит на поставки США дальнобойных ракет Украине, считает Антонов
Россия ответит на поставки США дальнобойных ракет Украине, считает Антонов - РИА Новости, 07.06.2022
Россия ответит на поставки США дальнобойных ракет Украине, считает Антонов
Если США решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, то Россия предпримет адекватные шаги для отражения атаки, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T23:46
2022-06-07T23:47
анатолий антонов
украина
сша
вооружения
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Если США решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, то Россия предпримет адекватные шаги для отражения атаки, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов."Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки", - сказал посол в эфире Первого канала.
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анатолий антонов, украина, сша, вооружения
23:46 07.06.2022 (обновлено: 23:47 07.06.2022)
 
Россия ответит на поставки США дальнобойных ракет Украине, считает Антонов

Посол в США Антонов: Россия примет меры в случае поставки США дальнобойных ракет Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Если США решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, то Россия предпримет адекватные шаги для отражения атаки, сказал посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки", - сказал посол в эфире Первого канала.
Видеоконференция США по Украине - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
Вчера, 14:37
В Китае раскрыли эгоистичные цели США в поставках оружия Украине
 
Анатолий АнтоновУкраинаСШАВооружения
 
 
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