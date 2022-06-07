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Диалог с США находится на беспрецедентно низком уровне, считает Антонов - РИА Новости, 08.06.2022
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Диалог с США находится на беспрецедентно низком уровне, считает Антонов
Диалог с США находится на беспрецедентно низком уровне, считает Антонов - РИА Новости, 08.06.2022
Диалог с США находится на беспрецедентно низком уровне, считает Антонов
Российско-американский политический диалог на беспрецедентно низком уровне, общение сведено к обсуждению технических проблем, заявил посол РФ в США Анатолий... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-07T23:16
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сша
россия
анатолий антонов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российско-американский политический диалог на беспрецедентно низком уровне, общение сведено к обсуждению технических проблем, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Российско-американский политический диалог на беспрецедентно низкой отметке. Доверие подорвано, обрушивается сотрудничество даже по проблемам, представляющим очевидно взаимный интерес. Общение сторон на сегодняшний день ограничено", - сказал посол в эфире Первого каналаОн уточнил, что общение во многом "сведено лишь к обсуждению технических проблем".
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сша
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сша, россия, анатолий антонов
23:16 07.06.2022 (обновлено: 00:01 08.06.2022)
 
Диалог с США находится на беспрецедентно низком уровне, считает Антонов

Посол Антонов: политический диалог с США находится на беспрецедентно низком уровне

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российско-американский политический диалог на беспрецедентно низком уровне, общение сведено к обсуждению технических проблем, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Российско-американский политический диалог на беспрецедентно низкой отметке. Доверие подорвано, обрушивается сотрудничество даже по проблемам, представляющим очевидно взаимный интерес. Общение сторон на сегодняшний день ограничено", - сказал посол в эфире Первого канала
Он уточнил, что общение во многом "сведено лишь к обсуждению технических проблем".
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
Вчера, 23:46
Россия ответит на поставки США дальнобойных ракет Украине, считает Антонов
 
СШАРоссияАнатолий Антонов
 
 
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