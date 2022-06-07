https://ria.ru/20220607/antonov-1793867160.html

Диалог с США находится на беспрецедентно низком уровне, считает Антонов

Диалог с США находится на беспрецедентно низком уровне, считает Антонов - РИА Новости, 08.06.2022

Диалог с США находится на беспрецедентно низком уровне, считает Антонов

Российско-американский политический диалог на беспрецедентно низком уровне, общение сведено к обсуждению технических проблем, заявил посол РФ в США Анатолий... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-07T23:16

2022-06-07T23:16

2022-06-08T00:01

сша

россия

анатолий антонов

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российско-американский политический диалог на беспрецедентно низком уровне, общение сведено к обсуждению технических проблем, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Российско-американский политический диалог на беспрецедентно низкой отметке. Доверие подорвано, обрушивается сотрудничество даже по проблемам, представляющим очевидно взаимный интерес. Общение сторон на сегодняшний день ограничено", - сказал посол в эфире Первого каналаОн уточнил, что общение во многом "сведено лишь к обсуждению технических проблем".

https://ria.ru/20220607/antonov-1793868296.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, анатолий антонов