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Российский турпоток в Анталью снизился почти на 80 процентов
Российский турпоток в Анталью снизился почти на 80 процентов - РИА Новости, 07.06.2022
Российский турпоток в Анталью снизился почти на 80 процентов
Турпоток из России в турецкую Анталью за пять месяцев 2022 года упал на 70-80 процентов по сравнению с аналогичными периодом допандемийного 2019 года, говорится РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T10:40
2022-06-07T10:40
2022-06-07T10:40
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Турпоток из России в турецкую Анталью за пять месяцев 2022 года упал на 70-80 процентов по сравнению с аналогичными периодом допандемийного 2019 года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Статистика туристических прибытий из РФ в Анталью показывает очень серьезное отставание от доковидных объемов", — заявили в ассоциации.Согласно данным аналитической службы АТОР, с начала года турецкий курорт посетило всего 367,8 тысячи россиян, а в 2019 году этот показатель составлял 1,3 миллиона.Для сравнения, за май 2022 года в Анталье побывали 224,3 тысячи граждан России, что на 72,1 процента меньше, чем за аналогичный период 2019-го. В апреле разрыв был еще больше — за месяц в городе отдохнули всего 57 тысяч наших соотечественников (на 81,25 процентов меньше, чем до пандемии).
https://ria.ru/20220607/otpusk-1793628976.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, анталья (провинция), турпоток, турция, россия, туристы, туризм, отдых
Российский турпоток в Анталью снизился почти на 80 процентов
АТОР: Российский турпоток в Анталью с начала года упал на 70-80 процентов к 2019 году
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Турпоток из России в турецкую Анталью за пять месяцев 2022 года упал на 70-80 процентов по сравнению с аналогичными периодом допандемийного 2019 года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Статистика туристических прибытий из РФ в Анталью показывает очень серьезное отставание от доковидных объемов", — заявили в ассоциации.
Согласно данным аналитической службы АТОР, с начала года турецкий курорт посетило всего 367,8 тысячи россиян, а в 2019 году этот показатель составлял 1,3 миллиона.
Для сравнения, за май 2022 года в Анталье побывали 224,3 тысячи граждан России, что на 72,1 процента меньше, чем за аналогичный период 2019-го. В апреле разрыв был еще больше — за месяц в городе отдохнули всего 57 тысяч наших соотечественников (на 81,25 процентов меньше, чем до пандемии).