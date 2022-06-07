https://ria.ru/20220607/antalya-1793662256.html

Российский турпоток в Анталью снизился почти на 80 процентов

Российский турпоток в Анталью снизился почти на 80 процентов - РИА Новости, 07.06.2022

Российский турпоток в Анталью снизился почти на 80 процентов

Турпоток из России в турецкую Анталью за пять месяцев 2022 года упал на 70-80 процентов по сравнению с аналогичными периодом допандемийного 2019 года, говорится РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T10:40

2022-06-07T10:40

2022-06-07T10:40

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Турпоток из России в турецкую Анталью за пять месяцев 2022 года упал на 70-80 процентов по сравнению с аналогичными периодом допандемийного 2019 года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Статистика туристических прибытий из РФ в Анталью показывает очень серьезное отставание от доковидных объемов", — заявили в ассоциации.Согласно данным аналитической службы АТОР, с начала года турецкий курорт посетило всего 367,8 тысячи россиян, а в 2019 году этот показатель составлял 1,3 миллиона.Для сравнения, за май 2022 года в Анталье побывали 224,3 тысячи граждан России, что на 72,1 процента меньше, чем за аналогичный период 2019-го. В апреле разрыв был еще больше — за месяц в городе отдохнули всего 57 тысяч наших соотечественников (на 81,25 процентов меньше, чем до пандемии).

https://ria.ru/20220607/otpusk-1793628976.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, анталья (провинция), турпоток, турция, россия, туристы, туризм, отдых