https://ria.ru/20220607/amadea-1793677143.html
Суд Фиджи разрешил США забрать "яхту Керимова" под предлогом санкций
Суд Фиджи разрешил США забрать "яхту Керимова" под предлогом санкций - РИА Новости, 07.06.2022
Суд Фиджи разрешил США забрать "яхту Керимова" под предлогом санкций
Верховный суд Фиджи принял окончательное решение разрешить покинуть воды страны яхте Amadea, которую под предлогом санкций против России конфисковали власти... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:17
2022-06-07T11:17
2022-06-07T11:17
в мире
сулейман керимов
фиджи
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каймановы острова
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Верховный суд Фиджи принял окончательное решение разрешить покинуть воды страны яхте Amadea, которую под предлогом санкций против России конфисковали власти США, сообщил во вторник сайт вещательной корпорации FBC.Американцы утверждают, что яхта принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову, хотя официально, как сообщалось ранее, она зарегистрирована на инвестиционную компанию Millemarin Investment на Каймановых островах.Судья Верховного суда отметил, что яхта прибыла на Фиджи "без какого либо разрешения и скорее всего сделала это для того, чтобы избежать преследований со стороны Соединенных Штатов Америки".Суд отклонил просьбу Millemarin Investment временно разрешить яхте оставаться на Фиджи.Теперь власти США, представители которых находятся на Фиджи, смогут конфисковать яхту и забрать ее в США.
https://ria.ru/20220526/yakhta-1790773440.html
https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792698517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сулейман керимов, фиджи, сша, каймановы острова, россия
Суд Фиджи разрешил США забрать "яхту Керимова" под предлогом санкций
Верховный суд Фиджи разрешил США забрать "яхту Керимова" Amadea под предлогом санкций