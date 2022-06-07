https://ria.ru/20220607/amadea-1793677143.html

Суд Фиджи разрешил США забрать "яхту Керимова" под предлогом санкций

Суд Фиджи разрешил США забрать "яхту Керимова" под предлогом санкций - РИА Новости, 07.06.2022

Суд Фиджи разрешил США забрать "яхту Керимова" под предлогом санкций

Верховный суд Фиджи принял окончательное решение разрешить покинуть воды страны яхте Amadea, которую под предлогом санкций против России конфисковали власти... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:17

2022-06-07T11:17

2022-06-07T11:17

в мире

сулейман керимов

фиджи

сша

каймановы острова

россия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Верховный суд Фиджи принял окончательное решение разрешить покинуть воды страны яхте Amadea, которую под предлогом санкций против России конфисковали власти США, сообщил во вторник сайт вещательной корпорации FBC.Американцы утверждают, что яхта принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову, хотя официально, как сообщалось ранее, она зарегистрирована на инвестиционную компанию Millemarin Investment на Каймановых островах.Судья Верховного суда отметил, что яхта прибыла на Фиджи "без какого либо разрешения и скорее всего сделала это для того, чтобы избежать преследований со стороны Соединенных Штатов Америки".Суд отклонил просьбу Millemarin Investment временно разрешить яхте оставаться на Фиджи.Теперь власти США, представители которых находятся на Фиджи, смогут конфисковать яхту и забрать ее в США.

https://ria.ru/20220526/yakhta-1790773440.html

https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792698517.html

фиджи

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сулейман керимов, фиджи, сша, каймановы острова, россия