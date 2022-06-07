Рейтинг@Mail.ru
Суд Фиджи разрешил США забрать "яхту Керимова" под предлогом санкций - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220607/amadea-1793677143.html
Суд Фиджи разрешил США забрать "яхту Керимова" под предлогом санкций
Суд Фиджи разрешил США забрать "яхту Керимова" под предлогом санкций - РИА Новости, 07.06.2022
Суд Фиджи разрешил США забрать "яхту Керимова" под предлогом санкций
Верховный суд Фиджи принял окончательное решение разрешить покинуть воды страны яхте Amadea, которую под предлогом санкций против России конфисковали власти... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:17
2022-06-07T11:17
в мире
сулейман керимов
фиджи
сша
каймановы острова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95304/57/953045746_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_16b3ef8bb64fe9aec308f604a46806b8.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Верховный суд Фиджи принял окончательное решение разрешить покинуть воды страны яхте Amadea, которую под предлогом санкций против России конфисковали власти США, сообщил во вторник сайт вещательной корпорации FBC.Американцы утверждают, что яхта принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову, хотя официально, как сообщалось ранее, она зарегистрирована на инвестиционную компанию Millemarin Investment на Каймановых островах.Судья Верховного суда отметил, что яхта прибыла на Фиджи "без какого либо разрешения и скорее всего сделала это для того, чтобы избежать преследований со стороны Соединенных Штатов Америки".Суд отклонил просьбу Millemarin Investment временно разрешить яхте оставаться на Фиджи.Теперь власти США, представители которых находятся на Фиджи, смогут конфисковать яхту и забрать ее в США.
https://ria.ru/20220526/yakhta-1790773440.html
https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792698517.html
фиджи
сша
каймановы острова
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95304/57/953045746_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_bbb4d4219fb02aaf30186075fbe7a178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сулейман керимов, фиджи, сша, каймановы острова, россия
11:17 07.06.2022
 
Суд Фиджи разрешил США забрать "яхту Керимова" под предлогом санкций

Верховный суд Фиджи разрешил США забрать "яхту Керимова" Amadea под предлогом санкций

© Flickr / john.trifФиджи
Фиджи - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Flickr / john.trif
Фиджи . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Верховный суд Фиджи принял окончательное решение разрешить покинуть воды страны яхте Amadea, которую под предлогом санкций против России конфисковали власти США, сообщил во вторник сайт вещательной корпорации FBC.
Американцы утверждают, что яхта принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову, хотя официально, как сообщалось ранее, она зарегистрирована на инвестиционную компанию Millemarin Investment на Каймановых островах.
Яхта Nord во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 09:39
Яхта, предположительно, принадлежащая Мордашову, сменила флаг на российский
Судья Верховного суда отметил, что яхта прибыла на Фиджи "без какого либо разрешения и скорее всего сделала это для того, чтобы избежать преследований со стороны Соединенных Штатов Америки".
Суд отклонил просьбу Millemarin Investment временно разрешить яхте оставаться на Фиджи.
Теперь власти США, представители которых находятся на Фиджи, смогут конфисковать яхту и забрать ее в США.
Яхта - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 17:34
США ввели санкции против яхт и самолетов, которые связывают с россиянами
 
В миреСулейман КеримовФиджиСШАКаймановы островаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала