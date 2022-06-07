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Освобожденные регионы юга Украины станут субъектами России, считает Аксенов - РИА Новости, 07.06.2022
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Освобожденные регионы юга Украины станут субъектами России, считает Аксенов
Освобожденные регионы юга Украины станут субъектами России, считает Аксенов - РИА Новости, 07.06.2022
Освобожденные регионы юга Украины станут субъектами России, считает Аксенов
Херсонская и Запорожская области юга Украины стопроцентно станут субъектами Российской Федерации, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T23:34
2022-06-07T23:42
россия
запорожская область
херсонская область
республика крым
сергей аксенов (политик)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Херсонская и Запорожская области юга Украины стопроцентно станут субъектами Российской Федерации, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ."Я знаю позицию нашего лидера. Если президент принял решение поддержать и защитить тех, кто подвергался насилию со стороны украинских националистов, то Россия не уйдет, и людей никто не бросит. Россия своих не бросает. Сто процентов, это будут субъекты Российской Федерации. В каком они будут формате, как это будет - определит наш лидер. У нашего лидера полностью есть весь объем геополитической информации. Он получает информацию из разных источников, поэтому только он вправе поставить точку в этом вопросе", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".Аксенов подчеркнул, что у него нет сомнений, что Херсонская и Запорожские области станут регионами РФ, а люди, проживающие на этих территориях, - гражданами России."Сегодня мы делаем все, чтобы у них интеграционные процессы происходили быстро, легко. Наш лидер и наша страна своих не бросит. Россия оттуда не уйдет. Я могу с уверенностью сказать жителям Херсонской и Запорожской областей, что мы будем вместе. Это без вариантов", - сказал Аксенов.Он также заявил, что большинство жителей освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины поддерживают возвращение на историческую родину, в Россию."Относительно социологии и тех исследований, которые проводятся (на освобожденных территориях – ред.), то все хотят мирной жизни, и мы не сомневаемся с точки зрения настроений, что большинство на освобожденных территориях поддерживают процесс возвращения на историческую родину. Русский мир возвращается в свои исторические границы", - сказал Аксенов
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херсонская область
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россия, запорожская область, херсонская область , республика крым, сергей аксенов (политик), украина
23:34 07.06.2022 (обновлено: 23:42 07.06.2022)
 
Освобожденные регионы юга Украины станут субъектами России, считает Аксенов

Глава Крыма Аксенов: освобожденные регионы юга Украины точно станут субъектами России

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Херсонская и Запорожская области юга Украины стопроцентно станут субъектами Российской Федерации, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
"Я знаю позицию нашего лидера. Если президент принял решение поддержать и защитить тех, кто подвергался насилию со стороны украинских националистов, то Россия не уйдет, и людей никто не бросит. Россия своих не бросает. Сто процентов, это будут субъекты Российской Федерации. В каком они будут формате, как это будет - определит наш лидер. У нашего лидера полностью есть весь объем геополитической информации. Он получает информацию из разных источников, поэтому только он вправе поставить точку в этом вопросе", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
Аксенов подчеркнул, что у него нет сомнений, что Херсонская и Запорожские области станут регионами РФ, а люди, проживающие на этих территориях, - гражданами России.
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"Сегодня мы делаем все, чтобы у них интеграционные процессы происходили быстро, легко. Наш лидер и наша страна своих не бросит. Россия оттуда не уйдет. Я могу с уверенностью сказать жителям Херсонской и Запорожской областей, что мы будем вместе. Это без вариантов", - сказал Аксенов.
Он также заявил, что большинство жителей освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины поддерживают возвращение на историческую родину, в Россию.
"Относительно социологии и тех исследований, которые проводятся (на освобожденных территориях – ред.), то все хотят мирной жизни, и мы не сомневаемся с точки зрения настроений, что большинство на освобожденных территориях поддерживают процесс возвращения на историческую родину. Русский мир возвращается в свои исторические границы", - сказал Аксенов
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