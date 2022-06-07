https://ria.ru/20220607/aksenov-1793867734.html

Освобожденные регионы юга Украины станут субъектами России, считает Аксенов

Освобожденные регионы юга Украины станут субъектами России, считает Аксенов - РИА Новости, 07.06.2022

Освобожденные регионы юга Украины станут субъектами России, считает Аксенов

Херсонская и Запорожская области юга Украины стопроцентно станут субъектами Российской Федерации, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T23:34

2022-06-07T23:34

2022-06-07T23:42

россия

запорожская область

херсонская область

республика крым

сергей аксенов (политик)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Херсонская и Запорожская области юга Украины стопроцентно станут субъектами Российской Федерации, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ."Я знаю позицию нашего лидера. Если президент принял решение поддержать и защитить тех, кто подвергался насилию со стороны украинских националистов, то Россия не уйдет, и людей никто не бросит. Россия своих не бросает. Сто процентов, это будут субъекты Российской Федерации. В каком они будут формате, как это будет - определит наш лидер. У нашего лидера полностью есть весь объем геополитической информации. Он получает информацию из разных источников, поэтому только он вправе поставить точку в этом вопросе", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".Аксенов подчеркнул, что у него нет сомнений, что Херсонская и Запорожские области станут регионами РФ, а люди, проживающие на этих территориях, - гражданами России."Сегодня мы делаем все, чтобы у них интеграционные процессы происходили быстро, легко. Наш лидер и наша страна своих не бросит. Россия оттуда не уйдет. Я могу с уверенностью сказать жителям Херсонской и Запорожской областей, что мы будем вместе. Это без вариантов", - сказал Аксенов.Он также заявил, что большинство жителей освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины поддерживают возвращение на историческую родину, в Россию."Относительно социологии и тех исследований, которые проводятся (на освобожденных территориях – ред.), то все хотят мирной жизни, и мы не сомневаемся с точки зрения настроений, что большинство на освобожденных территориях поддерживают процесс возвращения на историческую родину. Русский мир возвращается в свои исторические границы", - сказал Аксенов

https://ria.ru/20220607/referendum-1793858488.html

https://ria.ru/20220607/ukraina-1793664494.html

россия

запорожская область

херсонская область

республика крым

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, запорожская область, херсонская область , республика крым, сергей аксенов (политик), украина