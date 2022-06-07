https://ria.ru/20220607/aeroflot-1793807143.html

Акционеры Аэрофлота одобрили допэмиссию до 5,4 млрд акций

Акционеры Аэрофлота одобрили допэмиссию до 5,4 млрд акций - РИА Новости, 07.06.2022

Акционеры Аэрофлота одобрили допэмиссию до 5,4 млрд акций

Акционеры "Аэрофлота" одобрили допэмиссию до 5,4 миллиарда обыкновенных акций по цене 34,29 рубля за бумагу, сообщает компания. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T17:53

2022-06-07T17:53

2022-06-07T17:53

аэрофлот

россия

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Акционеры "Аэрофлота" одобрили допэмиссию до 5,4 миллиарда обыкновенных акций по цене 34,29 рубля за бумагу, сообщает компания."Внеочередное собрание акционеров одобрило меры, направленные на повышение финансовой устойчивости группы "Аэрофлот" и на реструктуризацию задолженности по аккредитивам. Акционерами принято решение одобрить увеличение уставного капитала ПАО "Аэрофлот" путём размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве до 5 424 308 073 штук по открытой подписке по цене 34,29 рубля", - говорится в сообщении."Внеочередным собранием акционеров также принято решение о внесении изменений в устав ПАО "Аэрофлот" в части увеличения количества объявленных акций с текущих 616 080 851 до 5 424 308 073 штук. ("Объявленные акции" — определённое уставом ПАО "Аэрофлот" количество акций, которые акционерное общество вправе размещать дополнительно к уже размещённым акциям). Изменение вступит в силу после регистрации изменений в устав ПАО "Аэрофлот" в Федеральной налоговой службе", - отмечает компания.В сообщении компании говорится, что указанный размер объявленных акций установлен с запасом, фактический объём размещения будет зависеть от итоговой потребности в финансировании в рамках реструктуризации задолженности по аккредитивам, а также от объёма реализации преимущественного права и участия в открытой подписке.На данный момент уставный капитал "Аэрофлота" состоит из 2 444 535 448 акций. Таким образом, в случае полного размещения допэмиссии уставный капитал увеличится в 3,2 раза, до более чем 7,86 миллиарда акций. Объем допэмиссии соответствует почти 69% увеличенного уставного капитала, а при размещении указанного количества акций компания может привлечь порядка 186 миллиардов рублей."Аэрофлот" уже проводил такую допэмиссию, разместил в позапрошлом году 1,3 миллиарда акций, и по итогам привлек 80 миллиардов рублей. РФ тогда купила акции "Аэрофлота" на 50 миллиардов рублей за счет средств ФНБ. В результате доля России в уставном капитале компании составила 57,34%. В свободном обращении находится 40,7%, 2% приходится на квазиказначейские акции, еще 0,0003% - у менеджмента.

https://ria.ru/20220504/aktsii-1786733106.html

https://ria.ru/20220419/puteshestviya-1784284030.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

аэрофлот, россия, новости компаний - экономика