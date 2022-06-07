https://ria.ru/20220607/adygeya-1793695180.html

Адыгея направит больше шести миллиардов рублей на развитие экокурорта

Адыгея направит больше шести миллиардов рублей на развитие экокурорта - РИА Новости, 07.06.2022

Адыгея направит больше шести миллиардов рублей на развитие экокурорта

Адыгея направит 6,2 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры экокурорта "Лагонаки", сообщил глава региона Мурат Кумпилов. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T18:46

2022-06-07T18:46

2022-06-07T18:46

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КРАСНОДАР, 7 июн — РИА Новости. Адыгея направит 6,2 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры экокурорта "Лагонаки", сообщил глава региона Мурат Кумпилов."Значительные финансовые поступления мы ожидаем от нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", — написал Кумпилов в Telegram. — Адыгее выделены 6,2 миллиарда рублей (на 2022-2024 годы — Прим. ред.). Они будут направлены на строительство инфраструктуры в горной части республики, которая станет основой для создания "Лагонаки"". Власти Адыгеи и АНО "Красная поляна" подписали соглашение об открытии всесезонного экокурорта в июне прошлого года. Документом предусматривается использование Лагонакского нагорья для строительства 36 километров горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж.Проект будет реализован до 2025 года, ожидается, что посещаемость экокурорта составит не менее полумиллиона человек в год.

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Ольга Кабанова

республика адыгея, новости - туризм, туризм, курорт, инфраструктура, туристы, турпоток, строительство