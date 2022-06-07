Рейтинг@Mail.ru
Адыгея направит больше шести миллиардов рублей на развитие экокурорта - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220607/adygeya-1793695180.html
Адыгея направит больше шести миллиардов рублей на развитие экокурорта
Адыгея направит больше шести миллиардов рублей на развитие экокурорта - РИА Новости, 07.06.2022
Адыгея направит больше шести миллиардов рублей на развитие экокурорта
Адыгея направит 6,2 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры экокурорта "Лагонаки", сообщил глава региона Мурат Кумпилов. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:46
2022-06-07T18:46
туризм
республика адыгея
новости - туризм
туризм
курорт
инфраструктура
туристы
турпоток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575684279_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_cc52ed71ad37601f63793a6d299f2d7f.jpg
КРАСНОДАР, 7 июн — РИА Новости. Адыгея направит 6,2 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры экокурорта "Лагонаки", сообщил глава региона Мурат Кумпилов."Значительные финансовые поступления мы ожидаем от нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", — написал Кумпилов в Telegram. — Адыгее выделены 6,2 миллиарда рублей (на 2022-2024 годы — Прим. ред.). Они будут направлены на строительство инфраструктуры в горной части республики, которая станет основой для создания "Лагонаки"". Власти Адыгеи и АНО "Красная поляна" подписали соглашение об открытии всесезонного экокурорта в июне прошлого года. Документом предусматривается использование Лагонакского нагорья для строительства 36 километров горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж.Проект будет реализован до 2025 года, ожидается, что посещаемость экокурорта составит не менее полумиллиона человек в год.
https://ria.ru/20220604/turizm-1793130328.html
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575684279_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4cc0e63215979feec218a10db7911225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика адыгея, новости - туризм, туризм, курорт, инфраструктура, туристы, турпоток, строительство
18:46 07.06.2022
 
Адыгея направит больше шести миллиардов рублей на развитие экокурорта

Адыгея направит 6,2 миллиарда рублей на инфраструктуру в горах для развития экокурорта

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДевушка на смотровой площадке "Орлиная полка", расположенной высоко на скалах, откуда открывается вид на Гуамское ущелье
Девушка на смотровой площадке Орлиная полка, расположенной высоко на скалах, откуда открывается вид на Гуамское ущелье - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 июн — РИА Новости. Адыгея направит 6,2 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры экокурорта "Лагонаки", сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
"Значительные финансовые поступления мы ожидаем от нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", — написал Кумпилов в Telegram. — Адыгее выделены 6,2 миллиарда рублей (на 2022-2024 годы — Прим. ред.). Они будут направлены на строительство инфраструктуры в горной части республики, которая станет основой для создания "Лагонаки"".
Власти Адыгеи и АНО "Красная поляна" подписали соглашение об открытии всесезонного экокурорта в июне прошлого года. Документом предусматривается использование Лагонакского нагорья для строительства 36 километров горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж.
Проект будет реализован до 2025 года, ожидается, что посещаемость экокурорта составит не менее полумиллиона человек в год.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 14:09Туризм
Правительство одобрило поддержку туристической отрасли
 
ТуризмРеспублика АдыгеяНовости - ТуризмТуризмКурортИнфраструктуратуристытурпотокСтроительство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала