https://ria.ru/20220607/adygeya-1793695180.html
Адыгея направит больше шести миллиардов рублей на развитие экокурорта
Адыгея направит больше шести миллиардов рублей на развитие экокурорта - РИА Новости, 07.06.2022
Адыгея направит больше шести миллиардов рублей на развитие экокурорта
Адыгея направит 6,2 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры экокурорта "Лагонаки", сообщил глава региона Мурат Кумпилов. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:46
2022-06-07T18:46
2022-06-07T18:46
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КРАСНОДАР, 7 июн — РИА Новости. Адыгея направит 6,2 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры экокурорта "Лагонаки", сообщил глава региона Мурат Кумпилов."Значительные финансовые поступления мы ожидаем от нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", — написал Кумпилов в Telegram. — Адыгее выделены 6,2 миллиарда рублей (на 2022-2024 годы — Прим. ред.). Они будут направлены на строительство инфраструктуры в горной части республики, которая станет основой для создания "Лагонаки"". Власти Адыгеи и АНО "Красная поляна" подписали соглашение об открытии всесезонного экокурорта в июне прошлого года. Документом предусматривается использование Лагонакского нагорья для строительства 36 километров горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж.Проект будет реализован до 2025 года, ожидается, что посещаемость экокурорта составит не менее полумиллиона человек в год.
https://ria.ru/20220604/turizm-1793130328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика адыгея, новости - туризм, туризм, курорт, инфраструктура, туристы, турпоток, строительство
Адыгея направит больше шести миллиардов рублей на развитие экокурорта
Адыгея направит 6,2 миллиарда рублей на инфраструктуру в горах для развития экокурорта
КРАСНОДАР, 7 июн — РИА Новости. Адыгея направит 6,2 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры экокурорта "Лагонаки", сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
"Значительные финансовые поступления мы ожидаем от нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", — написал Кумпилов в Telegram. — Адыгее выделены 6,2 миллиарда рублей (на 2022-2024 годы — Прим. ред.). Они будут направлены на строительство инфраструктуры в горной части республики, которая станет основой для создания "Лагонаки"".
Власти Адыгеи и АНО "Красная поляна" подписали соглашение об открытии всесезонного экокурорта в июне прошлого года. Документом предусматривается использование Лагонакского нагорья для строительства 36 километров горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж.
Проект будет реализован до 2025 года, ожидается, что посещаемость экокурорта составит не менее полумиллиона человек в год.