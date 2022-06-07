https://ria.ru/20220607/aborty-1793679544.html

Социологи выяснили отношение россиян к абортам

Социологи выяснили отношение россиян к абортам - РИА Новости, 07.06.2022

Социологи выяснили отношение россиян к абортам

Аборт считают недопустимым ни при каких обстоятельствах 13% россиян, большая часть (43%) опрошенных считает, что прерывать беременность можно при угрозе жизни... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:25

2022-06-07T11:25

2022-06-07T11:25

общество

вциом

россия

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Аборт считают недопустимым ни при каких обстоятельствах 13% россиян, большая часть (43%) опрошенных считает, что прерывать беременность можно при угрозе жизни или по другим медицинским показаниям, а 36% респондентов полагают, что аборт можно делать в любых обстоятельствах, если таково желание женщины, следует из опубликованных результатов опроса ВЦИОМ.Среди причин, по которым можно прервать беременность (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов), основными назывались угроза жизни женщины и другие медицинские показания (43%), сексуальное насилие (23%) и трудное материальное положение семьи (15%). Больше трети ответивших на этот вопрос (36%) считают, что аборт допустим при любых обстоятельствах, когда этого хочет женщина, 13% опрошенных заявили, что аборты недопустимы в любом случае.Количество противников абортов возросло за последние шесть лет с 4% до 13%, однако увеличилось и число тех, кто считает это личным делом самой женщины - с 28% в 2016 году до нынешних 36%.Как следует из приведенных данных, количество женщин, сделавших аборт, увеличилось с 2016 года. Если шесть лет назад в этом призналось 9% опрошенных женщин, то в 2022 году - 29%.У половины россиян (50%) есть знакомые, которые делали аборт, у 33% участников опроса таких знакомых нет, еще 5% опрошенных не смогли ответить на вопрос.Больше половины россиян (51%) считают, что государство не должно регулировать аборты, 36% согласны с тем, что власти должны принимать меры по предотвращению абортов, 15% затруднились ответить, какая из приведенных точек зрения им ближе.Опрошенные, в основном, считают, что решение об аборте должны принимать оба партнера – этот вариант ответа выбрали 77% мужчин и 68% женщин. За то, чтобы решение о проведении этой процедуры принимала только женщина, высказались 29% женщин и 14% мужчин. Никто из женщин не ответил, что решение о прерывании беременности должен принимать мужчина, а вот среди мужчин нашлось 2% ответивших, которые придерживаются этого мнения.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 29 мая 2022 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220517/aborty-1789055285.html

https://sn.ria.ru/20220129/predokhranenie-1769973672.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, вциом, россия