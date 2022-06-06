Назван способ сбросить жир с бедер
Диетолог Бобровский: чтобы сбросить жир с бедер, нужно меньше есть и больше двигаться
Бедра. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Неправильное питание может превратить бедра женщины в "жировую ловушку", предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. Он объяснил, как решить эту проблему.
Локальные жировые отложения в области бедер возникают у женщин при наборе лишнего веса, отметил Бобровский. А у мужчин на избыточную массу тела обычно указывает образование "пивного живота", добавил он.
"Бедра женщин относятся к так называемым жировым ловушкам (местам, где жир скапливается и задерживается. — Прим. ред.). В отличие от мужского "пивного живота", где жир находится внутри брюшной полости, на бедрах у женщин он располагается, условно говоря, более поверхностно", — уточнил Бобровский.
По его словам, жировые отложения на женских бедрах, как и на мужских животах, образуются из-за неправильного энергетического баланса в организме. Иными словами, человеку не удается израсходовать те калории, которые он потребляет.
"В неприкосновенный запас превращаются неизрасходованные калории", — уверен Бобровский.
Системно снижая массу тела, можно избавиться и от жира на бедрах, сказал диетолог.
"Надо сформировать отрицательный энергетический баланс, а для этого, если в двух словах, меньше ешьте и больше двигайтесь ", — пояснил Бобровский.