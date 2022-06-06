https://ria.ru/20220606/zhir-1793065954.html

Назван способ сбросить жир с бедер

Назван способ сбросить жир с бедер - РИА Новости, 06.06.2022

Назван способ сбросить жир с бедер

Неправильное питание может превратить бедра женщины в "жировую ловушку", предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T04:15

2022-06-06T04:15

2022-06-06T04:15

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спбгу

андрей бобровский

питание

здоровье

диеты

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Неправильное питание может превратить бедра женщины в "жировую ловушку", предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. Он объяснил, как решить эту проблему.Локальные жировые отложения в области бедер возникают у женщин при наборе лишнего веса, отметил Бобровский. А у мужчин на избыточную массу тела обычно указывает образование "пивного живота", добавил он.По его словам, жировые отложения на женских бедрах, как и на мужских животах, образуются из-за неправильного энергетического баланса в организме. Иными словами, человеку не удается израсходовать те калории, которые он потребляет."В неприкосновенный запас превращаются неизрасходованные калории", — уверен Бобровский.Системно снижая массу тела, можно избавиться и от жира на бедрах, сказал диетолог."Надо сформировать отрицательный энергетический баланс, а для этого, если в двух словах, меньше ешьте и больше двигайтесь ", — пояснил Бобровский.

https://rsport.ria.ru/20220602/tabata-1792723252.html

https://rsport.ria.ru/20220602/vakuum-1792712401.html

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общество, россия, спбгу, андрей бобровский, питание, здоровье, диеты