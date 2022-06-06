https://ria.ru/20220606/zerno-1793574373.html

Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию

Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию - РИА Новости, 06.06.2022

Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию

Президент Украины Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию и помогать "дружественным" соседям. Его слова приводит агентство... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T18:56

2022-06-06T18:56

2022-06-06T21:35

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию и помогать "дружественным" соседям. Его слова приводит агентство РБК-Украина."Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге (экспортировать зерно. — Прим. ред.). Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом", — пояснил он.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины и назвал обвинения в том, что Москва этому якобы препятствует, блефом. Он отметил: для безопасного выхода судов Киев должен отдать приказ разминировать порты. При этом российский лидер обратил внимание, что вывозить продовольствие можно также по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешевый способ — через Белоруссию, но после снятия санкций, пояснил Путин.Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, сообщил о готовности Минска помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию, но для этого следует достичь компромисса. В разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем он выдвинул условие, чтобы порты Германии, Польши, стран Балтии и России при вывозе украинского зерна были открыты и для белорусских товаров.Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что зерно с Украины, если верить утверждениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозят как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у Москвы есть обоснованные подозрения, что оно идет не на нужды голодающего глобального юга, а закачивается в зернохранилищах европейских стран — так Украина расплачивается за поставляемое западными странами оружие.

https://ria.ru/20220606/zerno-1793468183.html

https://ria.ru/20220603/ukraina-1792880347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, белоруссия, россия, александр лукашенко, антониу гуттереш, владимир путин, оон, владимир зеленский