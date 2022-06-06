https://ria.ru/20220606/zerno-1793574373.html
Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию
Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию - РИА Новости, 06.06.2022
Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию
Президент Украины Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию и помогать "дружественным" соседям. Его слова приводит агентство... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T18:56
2022-06-06T18:56
2022-06-06T21:35
в мире
украина
белоруссия
россия
александр лукашенко
антониу гуттереш
владимир путин
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779419049_0:0:2915:1641_1920x0_80_0_0_c5c83db62e0c410ad82821ff01345111.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию и помогать "дружественным" соседям. Его слова приводит агентство РБК-Украина."Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге (экспортировать зерно. — Прим. ред.). Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом", — пояснил он.На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины и назвал обвинения в том, что Москва этому якобы препятствует, блефом. Он отметил: для безопасного выхода судов Киев должен отдать приказ разминировать порты. При этом российский лидер обратил внимание, что вывозить продовольствие можно также по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешевый способ — через Белоруссию, но после снятия санкций, пояснил Путин.Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, сообщил о готовности Минска помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию, но для этого следует достичь компромисса. В разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем он выдвинул условие, чтобы порты Германии, Польши, стран Балтии и России при вывозе украинского зерна были открыты и для белорусских товаров.Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что зерно с Украины, если верить утверждениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозят как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у Москвы есть обоснованные подозрения, что оно идет не на нужды голодающего глобального юга, а закачивается в зернохранилищах европейских стран — так Украина расплачивается за поставляемое западными странами оружие.
https://ria.ru/20220606/zerno-1793468183.html
https://ria.ru/20220603/ukraina-1792880347.html
украина
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779419049_89:0:2680:1943_1920x0_80_0_0_4e1b353c57949d4a6346168bcc7f0b4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, россия, александр лукашенко, антониу гуттереш, владимир путин, оон, владимир зеленский
18:56 06.06.2022 (обновлено: 21:35 06.06.2022)
Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию
Президент Зеленский заявил, что Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию и помогать "дружественным" соседям. Его слова приводит агентство РБК-Украина.
"Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге (экспортировать зерно. — Прим. ред.). Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом", — пояснил он.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины и назвал обвинения в том, что Москва этому якобы препятствует, блефом. Он отметил: для безопасного выхода судов Киев должен отдать приказ разминировать порты. При этом российский лидер обратил внимание, что вывозить продовольствие можно также по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешевый способ — через Белоруссию, но после снятия санкций, пояснил Путин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, сообщил о готовности Минска помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию, но для этого следует достичь компромисса. В разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем он выдвинул условие, чтобы порты Германии, Польши, стран Балтии и России при вывозе украинского зерна были открыты и для белорусских товаров.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что зерно с Украины, если верить утверждениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозят как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у Москвы есть обоснованные подозрения, что оно идет не на нужды голодающего глобального юга, а закачивается в зернохранилищах европейских стран — так Украина расплачивается за поставляемое западными странами оружие.