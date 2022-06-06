https://ria.ru/20220606/zerno-1793468183.html
Лавров уверен, что Москва и Анкара найдут способ вывезти украинское зерно
Лавров уверен, что Москва и Анкара найдут способ вывезти украинское зерно - РИА Новости, 06.06.2022
Лавров уверен, что Москва и Анкара найдут способ вывезти украинское зерно
Если Анкара готова помочь разминировать воды у портов для вывоза украинского зерна, то военные РФ и Турции смогут договориться, как это лучше сделать, заявил... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:14
2022-06-06T14:14
2022-06-06T14:18
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Если Анкара готова помочь разминировать воды у портов для вывоза украинского зерна, то военные РФ и Турции смогут договориться, как это лучше сделать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Наши турецкие коллеги говорили, что готовы помочь в разминировании. Я думаю, наши военные договорятся о том, как это лучше организовать, чтобы затем через минные поля, которые необходимо устранить, суда шли в открытое море, и дальше мы гарантируем самостоятельно либо с турецкими коллегами их доводку до проливов и дальше уже в Средиземное море", - сказал министр в ходе пресс-конференции.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
https://ria.ru/20220606/lavrov-1793458586.html
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в мире, россия, москва, черное море, оон, сергей лавров, турция
14:14 06.06.2022 (обновлено: 14:18 06.06.2022)
Лавров уверен, что Москва и Анкара найдут способ вывезти украинское зерно
Лавров: если Турция сможет помочь разминировать порты, военные вывезут украинское зерно