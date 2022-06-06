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ООН призвала срочно решить вопрос с украинским зерном - РИА Новости, 06.06.2022
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ООН призвала срочно решить вопрос с украинским зерном
ООН призвала срочно решить вопрос с украинским зерном - РИА Новости, 06.06.2022
ООН призвала срочно решить вопрос с украинским зерном
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН призывает срочно решить вопрос с украинским зерном, как так от его поставок зависят сотни миллионов человек,... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:03
2022-06-06T13:05
в мире
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россия
оон
дэвид бизли
владимир путин
черное море
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РИМ, 6 июн - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН призывает срочно решить вопрос с украинским зерном, как так от его поставок зависят сотни миллионов человек, говорится в сообщении организации.Как отмечает ВПП, обеспечение поставок необходимо прежде, чем "нынешний всемирный кризис выйдет из-под контроля".Как заявил глава ВПП Дэвид Бизли, сейчас украинские зернохранилища заполнены, в то время как 44 миллиона человек "по всему миру идут к голодной смерти". "Мир требует этого, потому что сотни миллионов людей во всем мире зависят от этих поставок", - заявил исполнительный директор.В зернохранилищах Одессы и других украинских портов Черного моря остаются "миллионы кубических тонн зерна", говорится в сообщении. Другие объемы загружены на суда, которые не могут выйти в плавание, добавляется там. Нехватка места в хранилищах может в июле-августе вылиться в невозможность разместить новый урожай, итогом этого могут стать "горы пропавшего зерна", пока "ВПП и мир пытаются справиться с уже катастрофическим всемирным кризисом голода", заявила организация."У нас остается мало времени, и цена бездействия будет выше, чем кто-либо может себе представить. Я призываю все вовлеченные стороны разрешить доставку этого продовольствия из Украины туда, где она крайне необходима, чтобы мы могли предотвратить надвигающуюся угрозу голода", - сказал Бизли.По оценкам ВПП, с острым голодом рискуют столкнуться 276 миллионов человек. В случае продолжения кризиса на Украине это число может вырасти на 47 миллионов, наибольшие последствия испытают районы, расположенные к югу от Сахары.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Если Украина разминирует порты, корабли с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, заявлял президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20220519/nebenzya-1789612304.html
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в мире, украина, россия, оон, дэвид бизли, владимир путин, черное море
13:03 06.06.2022 (обновлено: 13:05 06.06.2022)
 
ООН призвала срочно решить вопрос с украинским зерном

ООН призвала срочно решить вопрос с украинским зерном из-за угрозы голода

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовые контейнеры в торговом порту
Грузовые контейнеры в торговом порту - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовые контейнеры в торговом порту. Архивное фото
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РИМ, 6 июн - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН призывает срочно решить вопрос с украинским зерном, как так от его поставок зависят сотни миллионов человек, говорится в сообщении организации.
Как отмечает ВПП, обеспечение поставок необходимо прежде, чем "нынешний всемирный кризис выйдет из-под контроля".
Как заявил глава ВПП Дэвид Бизли, сейчас украинские зернохранилища заполнены, в то время как 44 миллиона человек "по всему миру идут к голодной смерти". "Мир требует этого, потому что сотни миллионов людей во всем мире зависят от этих поставок", - заявил исполнительный директор.
В зернохранилищах Одессы и других украинских портов Черного моря остаются "миллионы кубических тонн зерна", говорится в сообщении. Другие объемы загружены на суда, которые не могут выйти в плавание, добавляется там. Нехватка места в хранилищах может в июле-августе вылиться в невозможность разместить новый урожай, итогом этого могут стать "горы пропавшего зерна", пока "ВПП и мир пытаются справиться с уже катастрофическим всемирным кризисом голода", заявила организация.
"У нас остается мало времени, и цена бездействия будет выше, чем кто-либо может себе представить. Я призываю все вовлеченные стороны разрешить доставку этого продовольствия из Украины туда, где она крайне необходима, чтобы мы могли предотвратить надвигающуюся угрозу голода", - сказал Бизли.
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По оценкам ВПП, с острым голодом рискуют столкнуться 276 миллионов человек. В случае продолжения кризиса на Украине это число может вырасти на 47 миллионов, наибольшие последствия испытают районы, расположенные к югу от Сахары.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Если Украина разминирует порты, корабли с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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В миреУкраинаРоссияООНДэвид БизлиВладимир ПутинЧерное море
 
 
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