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Власти ДНР: ВСУ при отступлении подожгли тонны зерна в порту Мариуполя - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/zerno-1793346149.html
Власти ДНР: ВСУ при отступлении подожгли тонны зерна в порту Мариуполя
Власти ДНР: ВСУ при отступлении подожгли тонны зерна в порту Мариуполя - РИА Новости, 06.06.2022
Власти ДНР: ВСУ при отступлении подожгли тонны зерна в порту Мариуполя
Украинские войска подожгли тонны зерна, находившегося в хранилищах Мариупольского морского порта, зерно пропало, спасти его при тушении не удалось, сообщил РИА... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T04:05
2022-06-06T04:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
москва
оон
украина
в мире
ян гагин
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МАРИУПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Украинские войска подожгли тонны зерна, находившегося в хранилищах Мариупольского морского порта, зерно пропало, спасти его при тушении не удалось, сообщил РИА Новости советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Корреспонденты агентства, побывав в порту города и проведя там видеосъемку, лично убедились в том, что значительное количество хранившегося там зерна испорчено."На территории Мариупольского порта присутствует большое количество зерна, это и кукурузное зерно, и пшеничное. Оно, судя по запаху и внешнему виду, непригодно для дальнейшего использования, в основном, большая его часть. И это обусловлено тем, что противник, отступая из порта, поджег зернохранилища, чтобы это зерно не досталось Донецкой Народной Республике, чтобы невозможно было его использовать каким-то образом. Тушили его несколько дней, но безуспешно", — отметил Гагин.По его оценке, речь идет о тоннах сельхозпродукции.Журналисты РИА Новости сняли на видео разрушенные хранилища, которые, по утверждению властей ДНР, украинская сторона повредила намеренно. На кадрах видно, как зерно в большом количестве рассыпано по территории, во многих местах заметны очаги тления, в воздухе стоит запах гнили и гари.По информации украинского сайта elevatorist.com (статья за июнь 2019 года), при полной загрузке хранилища могли вмещать 57 тысяч тонн.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие заявления. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки с помощью судов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220606/zerno-1793343954.html
донецкая народная республика
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москва
украина
мариуполь
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донецкая народная республика, россия, москва, оон, украина, в мире, ян гагин, мариуполь, вооруженные силы украины
04:05 06.06.2022 (обновлено: 04:14 06.06.2022)
 
Власти ДНР: ВСУ при отступлении подожгли тонны зерна в порту Мариуполя

Представитель ДНР Гагин: ВСУ при отступлении подожгли тонны зерна в порту Мариуполя

© AP PhotoРоссийский военнослужащий в порту Мариуполя
Российский военнослужащий в порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo
Российский военнослужащий в порту Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Украинские войска подожгли тонны зерна, находившегося в хранилищах Мариупольского морского порта, зерно пропало, спасти его при тушении не удалось, сообщил РИА Новости советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
Корреспонденты агентства, побывав в порту города и проведя там видеосъемку, лично убедились в том, что значительное количество хранившегося там зерна испорчено.
"На территории Мариупольского порта присутствует большое количество зерна, это и кукурузное зерно, и пшеничное. Оно, судя по запаху и внешнему виду, непригодно для дальнейшего использования, в основном, большая его часть. И это обусловлено тем, что противник, отступая из порта, поджег зернохранилища, чтобы это зерно не досталось Донецкой Народной Республике, чтобы невозможно было его использовать каким-то образом. Тушили его несколько дней, но безуспешно", — отметил Гагин.
По его оценке, речь идет о тоннах сельхозпродукции.
"Вряд ли его можно будет использовать по назначению, даже как корм для скотины", — считает советник главы правительства ДНР.
Журналисты РИА Новости сняли на видео разрушенные хранилища, которые, по утверждению властей ДНР, украинская сторона повредила намеренно. На кадрах видно, как зерно в большом количестве рассыпано по территории, во многих местах заметны очаги тления, в воздухе стоит запах гнили и гари.
Пшеницы на полях - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
02:32
СМИ: США не ослабят санкции за разблокировку экспорта зерна с Украины
По информации украинского сайта elevatorist.com (статья за июнь 2019 года), при полной загрузке хранилища могли вмещать 57 тысяч тонн.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие заявления. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки с помощью судов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Путин: Проблем с вывозом зерна с Украины не существует
3 июня, 20:59
Проблем с вывозом зерна с Украины не существует, заявил Путин
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМоскваООНУкраинаВ миреЯн ГагинМариупольВооруженные силы Украины
 
 
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