https://ria.ru/20220606/zelenskiy-1793590432.html

Зеленский назвал ситуацию в Запорожской области самой угрожающей для ВСУ

Зеленский назвал ситуацию в Запорожской области самой угрожающей для ВСУ - РИА Новости, 06.06.2022

Зеленский назвал ситуацию в Запорожской области самой угрожающей для ВСУ

Владимир Зеленский заявил, что наиболее угрожающая ситуация для украинский войск сейчас в Запорожской области и на северодонецком направлении, передает... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T20:33

2022-06-06T20:33

2022-06-06T21:42

в мире

леонид пасечник

эдуард басурин

михаил мизинцев

запорожская область

северодонецк

лисичанск

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что наиболее угрожающая ситуация для украинский войск сейчас в Запорожской области и на северодонецком направлении, передает украинское агентство УНИАН."Наиболее угрожающая ситуация на фронте сейчас в Запорожской области..., а также на Северодонецком направлении", - говорится в сообщении УНИАН в его Telegram-канале.По данным агентства, такое заявление Зеленский сделал на встрече с журналистами. "Вы знаете, мы держим ситуацию", - добавил он.Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил 2 июня, что силы республики полностью контролируют всю ее территорию, за исключением Северодонецка и Лисичанска. Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил в тот же день, что союзные силы через несколько дней рассчитывают взять в "котел" украинскую группировку в районе Лисичанска и Северодонецка. Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил 4 июня, что ряд подразделений войск Украины потеряли в боях за Северодонецк до 90% личного состава и отступают в сторону Лисичанска.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html

запорожская область

северодонецк

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в мире, леонид пасечник, эдуард басурин, михаил мизинцев, запорожская область, северодонецк, лисичанск