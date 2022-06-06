https://ria.ru/20220606/zelenskiy-1793582464.html

Зеленский назвал противокорабельные системы гарантией разблокировки портов

Зеленский назвал противокорабельные системы гарантией разблокировки портов - РИА Новости, 06.06.2022

Зеленский назвал противокорабельные системы гарантией разблокировки портов

Владимир Зеленский назвал лучшей гарантией для разблокирования украинских портов и вывоза зерна размещение на Украине противокорабельных систем. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T19:52

2022-06-06T19:52

2022-06-06T19:56

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

василий небензя

россия

киев

анкара (провинция)

оон

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал лучшей гарантией для разблокирования украинских портов и вывоза зерна размещение на Украине противокорабельных систем.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Анкара готова помочь разминировать воды у портов для вывоза украинского зерна, то военные РФ и Турции смогут договориться, как это лучше сделать.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.

https://ria.ru/20220606/vyvoz-1793580842.html

россия

киев

анкара (провинция)

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Евгения Нефедова

в мире, сергей лавров, василий небензя, россия, киев, анкара (провинция), оон