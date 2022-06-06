19:52 06.06.2022 (обновлено: 19:56 06.06.2022)
Зеленский назвал противокорабельные системы гарантией разблокировки портов
Зеленский: для разблокирования портов на Украине нужны противокорабельные системы
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал лучшей гарантией для разблокирования украинских портов и вывоза зерна размещение на Украине противокорабельных систем.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Анкара готова помочь разминировать воды у портов для вывоза украинского зерна, то военные РФ и Турции смогут договориться, как это лучше сделать.
"Оружие, которое мы можем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут лучшие гарантии (для разблокировки портов и вывоза зерна – ред.)", - приводит слова Зеленского "РБК Украина".
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.