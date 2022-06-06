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Зеленский назвал противокорабельные системы гарантией разблокировки портов - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/zelenskiy-1793582464.html
Зеленский назвал противокорабельные системы гарантией разблокировки портов
Зеленский назвал противокорабельные системы гарантией разблокировки портов - РИА Новости, 06.06.2022
Зеленский назвал противокорабельные системы гарантией разблокировки портов
Владимир Зеленский назвал лучшей гарантией для разблокирования украинских портов и вывоза зерна размещение на Украине противокорабельных систем. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:52
2022-06-06T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
василий небензя
россия
киев
анкара (провинция)
оон
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал лучшей гарантией для разблокирования украинских портов и вывоза зерна размещение на Украине противокорабельных систем.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Анкара готова помочь разминировать воды у портов для вывоза украинского зерна, то военные РФ и Турции смогут договориться, как это лучше сделать.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.
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в мире, сергей лавров, василий небензя, россия, киев, анкара (провинция), оон
19:52 06.06.2022 (обновлено: 19:56 06.06.2022)
 
Зеленский назвал противокорабельные системы гарантией разблокировки портов

Зеленский: для разблокирования портов на Украине нужны противокорабельные системы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал лучшей гарантией для разблокирования украинских портов и вывоза зерна размещение на Украине противокорабельных систем.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Анкара готова помочь разминировать воды у портов для вывоза украинского зерна, то военные РФ и Турции смогут договориться, как это лучше сделать.
"Оружие, которое мы можем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут лучшие гарантии (для разблокировки портов и вывоза зерна – ред.)", - приводит слова Зеленского "РБК Украина".
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.
Выгрузка вагона с зерном в торговом порту - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 19:41
Зеленский: Турция может принять участие в разблокировке украинских портов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровВасилий НебензяРоссияКиевАнкара (провинция)ООН
 
 
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