12:44 06.06.2022 (обновлено: 12:50 06.06.2022)
Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в "Москвич"
Бывший завод Renault в Москве "Рено Россия" официально переименовали в "Москвич"
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДемонтаж вывески со здания автозавода "Рено" в Москве
Демонтаж вывески со здания автозавода "Рено" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бывший завод французского автоконцерна Renault в Москве - "Рено Россия" - официально переименован в "Москвич", следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 3 июня. Согласно документу, автозавод ЗАО "Рено Россия" переименован в АО "Московский автомобильный завод "Москвич", сокращенное наименование - ОАО МАЗ "Москвич".
В середине мая Renault передала московский завод столичным властям за символическую плату без возможности выкупа. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, передача автозавода - не национализация: решение было принято не в одностороннем порядке, а согласовано с французской стороной.
Планируется, что на предприятии будет налажен выпуск автомобилей "Москвич", в перспективе - электрических. В Минпромторге также отметили, что завод намерен сотрудничать с иностранными брендами, и выпуск новинки начнется уже в этом году.