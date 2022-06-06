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Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в "Москвич" - РИА Новости, 06.06.2022
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Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в "Москвич"
Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в "Москвич" - РИА Новости, 06.06.2022
Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в "Москвич"
Бывший завод французского автоконцерна Renault в Москве - "Рено Россия" - официально переименован в "Москвич", следует из данных единого государственного... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:44
2022-06-06T12:50
авто
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бывший завод французского автоконцерна Renault в Москве - "Рено Россия" - официально переименован в "Москвич", следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 3 июня. Согласно документу, автозавод ЗАО "Рено Россия" переименован в АО "Московский автомобильный завод "Москвич", сокращенное наименование - ОАО МАЗ "Москвич".В середине мая Renault передала московский завод столичным властям за символическую плату без возможности выкупа. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, передача автозавода - не национализация: решение было принято не в одностороннем порядке, а согласовано с французской стороной.Планируется, что на предприятии будет налажен выпуск автомобилей "Москвич", в перспективе - электрических. В Минпромторге также отметили, что завод намерен сотрудничать с иностранными брендами, и выпуск новинки начнется уже в этом году.
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авто, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
12:44 06.06.2022 (обновлено: 12:50 06.06.2022)
 
Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в "Москвич"

Бывший завод Renault в Москве "Рено Россия" официально переименовали в "Москвич"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДемонтаж вывески со здания автозавода "Рено" в Москве
Демонтаж вывески со здания автозавода Рено в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Демонтаж вывески со здания автозавода "Рено" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бывший завод французского автоконцерна Renault в Москве - "Рено Россия" - официально переименован в "Москвич", следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 3 июня. Согласно документу, автозавод ЗАО "Рено Россия" переименован в АО "Московский автомобильный завод "Москвич", сокращенное наименование - ОАО МАЗ "Москвич".
В середине мая Renault передала московский завод столичным властям за символическую плату без возможности выкупа. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, передача автозавода - не национализация: решение было принято не в одностороннем порядке, а согласовано с французской стороной.
Планируется, что на предприятии будет налажен выпуск автомобилей "Москвич", в перспективе - электрических. В Минпромторге также отметили, что завод намерен сотрудничать с иностранными брендами, и выпуск новинки начнется уже в этом году.
Автомобиль Москвич-2141 - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 11:56
Собянин опроверг слухи о возобновлении производства старых "Москвичей"
 
АвтоМоскваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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