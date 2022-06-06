https://ria.ru/20220606/zavod-1793433511.html

Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в "Москвич"

Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в "Москвич" - РИА Новости, 06.06.2022

Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в "Москвич"

Бывший завод французского автоконцерна Renault в Москве - "Рено Россия" - официально переименован в "Москвич", следует из данных единого государственного... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:44

2022-06-06T12:44

2022-06-06T12:50

авто

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Бывший завод французского автоконцерна Renault в Москве - "Рено Россия" - официально переименован в "Москвич", следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 3 июня. Согласно документу, автозавод ЗАО "Рено Россия" переименован в АО "Московский автомобильный завод "Москвич", сокращенное наименование - ОАО МАЗ "Москвич".В середине мая Renault передала московский завод столичным властям за символическую плату без возможности выкупа. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, передача автозавода - не национализация: решение было принято не в одностороннем порядке, а согласовано с французской стороной.Планируется, что на предприятии будет налажен выпуск автомобилей "Москвич", в перспективе - электрических. В Минпромторге также отметили, что завод намерен сотрудничать с иностранными брендами, и выпуск новинки начнется уже в этом году.

https://ria.ru/20220526/moskvich-1790806320.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)