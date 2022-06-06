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В Черногории пригрозили властям разбирательством из-за инцидента с Лавровым
В Черногории пригрозили властям разбирательством из-за инцидента с Лавровым - РИА Новости, 07.06.2022
В Черногории пригрозили властям разбирательством из-за инцидента с Лавровым
Глава комитета по внешней политике Скупщины (парламента) Черногории Миодраг Лекич пообещал назначить парламентские слушания, если руководство страны не объяснит РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-06T22:28
2022-06-06T22:28
2022-06-07T00:01
в мире
сергей лавров
черногория
россия
сербия
евросоюз
нато
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БЕЛГРАД, 6 июн — РИА Новости. Глава комитета по внешней политике Скупщины (парламента) Черногории Миодраг Лекич пообещал назначить парламентские слушания, если руководство страны не объяснит отказ пропустить самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым.Накануне стало известно о решении Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть небо для борта министра, который должен был направляться в Сербию.Критикуя решение руководства страны, Лекич подчеркнул, что по демократическим стандартам и на фоне ситуации на Украине власти должны доносить до общественности свои решения и объяснять их.Лекич также задался вопросом, на каком заседании и принимал ли какой-либо государственный орган Черногории официальное решение запретить пролет над территорией страны российскому дипломату.Депутат напомнил, что большинство стран Евросоюза выступают за дипломатическое решение украинского кризиса и "участвуют в контактах, которые подразумевают перелеты самолетов".Кроме того, Лекич призвал объяснить, почему Подгорица направляет военную помощь Киеву.По его словам, если правительство не ответит на заданные вопросы, он назначит парламентские слушания ответственных за такие решения членов правительства Черногории.Сам Лавров, комментируя инцидент с самолетом, предположил, что у западных стран "совсем плохи дела", раз они сочли его визит в Сербию чуть ли не угрозой вселенского масштаба. Он также выразил сожаление, что некоторым государствам приходится выступать в роли подпевал.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220606/vuchich-1793595141.html
https://ria.ru/20220606/samolet-1793495527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, черногория, россия, сербия, евросоюз, нато
22:28 06.06.2022 (обновлено: 00:01 07.06.2022)
В Черногории пригрозили властям разбирательством из-за инцидента с Лавровым
Лекич: неизвестно, кем и как было принято решение о закрытии неба для самолета Лаврова
БЕЛГРАД, 6 июн — РИА Новости. Глава комитета по внешней политике Скупщины (парламента) Черногории Миодраг Лекич пообещал назначить парламентские слушания, если руководство страны не объяснит отказ пропустить самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Накануне стало известно о решении Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть небо для борта министра, который должен был направляться в Сербию.
Критикуя решение руководства страны, Лекич подчеркнул, что по демократическим стандартам и на фоне ситуации на Украине
власти должны доносить до общественности свои решения и объяснять их.
"Как депутат и глава комитета по международным отношениям и делам переселенцев призываю государственные органы, включая правительство, транспарентно об этом информировать черногорскую общественность", — написал он в Facebook*.
Лекич также задался вопросом, на каком заседании и принимал ли какой-либо государственный орган Черногории официальное решение запретить пролет над территорией страны российскому дипломату.
Депутат напомнил, что большинство стран Евросоюза выступают за дипломатическое решение украинского кризиса и "участвуют в контактах, которые подразумевают перелеты самолетов".
Кроме того, Лекич призвал объяснить, почему Подгорица направляет военную помощь Киеву.
"Возникает вопрос: принимают ли черногорские власти решения автономно, консультируясь по случаю с ЕС и НАТО, и в какой форме, или получают указания от третьих субъектов?" — поинтересовался он.
По его словам, если правительство не ответит на заданные вопросы, он назначит парламентские слушания ответственных за такие решения членов правительства Черногории.
Сам Лавров, комментируя инцидент с самолетом, предположил, что у западных стран "совсем плохи дела", раз они сочли его визит в Сербию чуть ли не угрозой вселенского масштаба. Он также выразил сожаление, что некоторым государствам приходится выступать в роли подпевал.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.