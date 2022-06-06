https://ria.ru/20220606/zapad-1793471019.html

Россия не будет навязываться западным странам, заявил Лавров

Россия не будет навязываться западным странам, заявил Лавров - РИА Новости, 06.06.2022

Россия не будет навязываться западным странам, заявил Лавров

Дипломатические отношения с западными странами, включая недружественные, пока сохраняются, но Москва не будет никому навязываться, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:20

2022-06-06T14:20

2022-06-06T14:20

в мире

европа

евросоюз

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Дипломатические отношения с западными странами, включая недружественные, пока сохраняются, но Москва не будет никому навязываться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Насчет развития наших дипломатических отношений - они у нас пока сохраняются с большинством западных стран, включая все недружественные страны, и мы не хотим навязываться. Я уже не раз подчеркивал, что главный геополитический вывод из этой ситуации, который мы делаем, что с Европой договариваться о чем-то и быть уверенным, что Европа это выполнит, уже невозможно", - сказал он в ходе пресс-конференции в онлайн-формате."Когда это бесовство закончится и когда Европа придет в себя, посмотрим как они будут видеть наши дальнейшие связи. Мы навязываться не собираемся. То что они нам предложат, мы, естественно, взвесим рассмотрим. Если это не будет противоречить нашим интересам, мы будем готовы возобновлять наши контакты", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220606/ekonomika-1793416870.html

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Кирилл Волков

в мире, европа, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров