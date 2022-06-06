https://ria.ru/20220606/zakony-1793408962.html

Москалькова призвала дополнить КоАП санкциями за нарушение прав журналистов

Москалькова призвала дополнить КоАП санкциями за нарушение прав журналистов - РИА Новости, 06.06.2022

Москалькова призвала дополнить КоАП санкциями за нарушение прав журналистов

Необходимо дальнейшее совершенствование законодательства в сфере журналистики, в частности, предлагается дополнить новую редакцию КоАП пунктами,... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:47

2022-06-06T11:47

2022-06-06T11:47

россия

общество

татьяна москалькова

госдума рф

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Необходимо дальнейшее совершенствование законодательства в сфере журналистики, в частности, предлагается дополнить новую редакцию КоАП пунктами, устанавливающими ответственность за такие формы ущемления, как цензура, вмешательство в деятельность, нарушение профессиональной самостоятельности редакции, говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2021 год."Речь идет о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства в сфере журналистской деятельности. Так, действующая редакция части 1 статьи 144 УК РФ предусматривает только одну форму воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста, а именно - принуждение к распространению либо отказу от распространения информации. Однако, прежде чем распространять информацию (т.е. доводить ее до неопределенного круга лиц) журналисту и редакции, необходимо собрать сведения, проверить их, подготовить к публикации. На практике нарушения прав журналистов происходят во время начального этапа работы, когда им мешают попасть на место события, производить видеозапись, получать информацию", - отмечается в докладе.В документе говорится, что действующий КоАП РФ не устанавливает ответственности за такие формы ущемления свободы массовой информации, как: цензура; вмешательство в деятельность и нарушение профессиональной самостоятельности редакции; незаконное прекращение либо приостановление деятельности средства массовой информации; установление ограничений на контакты с журналистом и передачу ему информации."В целях повышения эффективности защиты свободы массовой информации и принимая во внимание важность гармонизации законодательства различной отраслевой принадлежности, предлагается учесть данные предложения в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации", - говорится в докладе.Кроме того, Москалькова отмечает важность, чтобы журналисты, оставаясь независимым каналом распространения информации, не способствовали разжиганию межнациональной розни, ксенофобии. "К сожалению, участились случаи, когда журналисты в статьях о преступлениях делают акцент на национальности злоумышленника, провоцируя таким образом разобщенность и конфликты на национальной почве. В связи с этим поддерживаем внесенный в Государственную Думу законопроект, которым предлагается ввести запрет на распространение в СМИ, а также в интернете сведений о национальной принадлежности, вероисповедания и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений", - считает Москалькова.

https://ria.ru/20220606/natsionalnost-1793407261.html

https://ria.ru/20220603/diskreditatsiya-1792867083.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, татьяна москалькова, госдума рф