https://ria.ru/20220606/yaponiya-1793563400.html

Минобороны Японии учитывает опыт военных действий на Украине

Минобороны Японии учитывает опыт военных действий на Украине - РИА Новости, 06.06.2022

Минобороны Японии учитывает опыт военных действий на Украине

Министерство обороны Японии анализирует и учитывает опыт военных действий на Украине, а также возможное влияние ситуации на Украине на Индо-Тихоокеанский... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T18:27

2022-06-06T18:27

2022-06-06T18:38

фумио кисида

япония

украина

россия

министерство обороны японии

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ТОКИО, 6 июн – РИА Новости. Министерство обороны Японии анализирует и учитывает опыт военных действий на Украине, а также возможное влияние ситуации на Украине на Индо-Тихоокеанский регион, сообщила газета "Асахи" в понедельник.В качестве одного из аргументов издание приводит карту боевых действий на Украине, размещенную на сайте министерства обороны Японии, а также твит ведомства с использованием той же карты."Российские войска намерены занять Северодонецк в Луганской области на востоке Украины и концентрируют здесь военные силы, но при этом есть мнение, что в районе Харькова в результате контрнаступления украинских войск отступили. Министерство обороны анализирует все связанные с этим действия и будет по мере возможности делиться (информацией)", - говорится в сообщении в Twitter министерства.Министерство обороны намерено учитывать опыт реальных боевых действий в качестве "уроков" для обороны Японии. Издание ссылается на главу штаба сухопутных сил самообороны Ёсихидэ Ёсиду. Газета приводит мнение еще одного источника в министерстве, который сказал, что "это учитывается для того, чтобы обдумать стратегию и тактику Японии".В боевых действиях на Украине показали свою эффективность противотанковые ракеты, ракеты "земля-воздух" и беспилотники, пишет издание. В связи с этим анализируется необходимость укрепления танков и другого снаряжения. С учетом намерения премьер-министра Японии Фумио Кисиды увеличить расходы на оборону на значительную сумму, анализ боевых действий может быть учтен при решении вопроса о том, что именно нуждается в дополнительном финансировании.Источник "Асахи" в руководстве ведомства отмечает, что хотя нынешние боевые действия, которые стали первыми подобного масштаба со времен войны в Ираке, сочетают в себе использования новых сфер таких как космос, кибербезопасность, информационная война и радиоэлектронная борьба, "в реальности в бою решающим оказывается традиционная степень оснащения".В минобороны Японии распространено мнение, что у России "нет резервов для нападения на Хоккайдо". За счет того, что помощь Украине оказывают около 30 государств, США могут больше участвовать в вопросах азиатского региона, пишет газета. В то же время Япония не намерена менять основную линию защиты, направленную на юго-запад, имея в виду активность Китая, и концентрируя свои силы вокруг южной префектуры Окинава, указывает автор статьи.В статье подводят предварительные итоги анализа министерства обороны Японии по ситуации на Украине. Источники газеты в министерстве обороны называют "ошибкой" российских вооруженных сил недостаточность авиационных атак, при этом министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что ставит целью минимизацию жертв среди гражданского населения и ущерба гражданской инфраструктуре, и именно поэтому авиация используется ограниченно – ради сохранения жизней мирных граждан.Идею повышения расходов на оборону до уровня в 2% ВВП высказала группа депутатов от правящей Либерально-демократической партии страны, затем 23 в ходе японо-американского саммита ее озвучил премьер-министр Японии, который, правда, не стал называть конкретные цифры, ограничившись лишь выражением "на значительную сумму".

https://ria.ru/20220606/energiya-1793354539.html

https://ria.ru/20220603/ekonomika-1792784455.html

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фумио кисида, япония, украина, россия, министерство обороны японии