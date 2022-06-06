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Зеленский: Турция может принять участие в разблокировке украинских портов

Зеленский: Турция может принять участие в разблокировке украинских портов - РИА Новости, 06.06.2022

Зеленский: Турция может принять участие в разблокировке украинских портов

Владимир Зеленский заявил, что Турция может быть посредником в вопросе разблокировки украинских портов и вывозе зерна. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T19:41

2022-06-06T19:41

2022-06-06T19:41

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Турция может быть посредником в вопросе разблокировки украинских портов и вывозе зерна.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Анкара готова помочь разминировать воды у портов для вывоза украинского зерна, то военные РФ и Турции смогут договориться, как это лучше сделать.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, сергей лавров, василий небензя, россия, турция, киев, оон