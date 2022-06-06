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Зеленский: Турция может принять участие в разблокировке украинских портов - РИА Новости, 06.06.2022
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Зеленский: Турция может принять участие в разблокировке украинских портов
Зеленский: Турция может принять участие в разблокировке украинских портов - РИА Новости, 06.06.2022
Зеленский: Турция может принять участие в разблокировке украинских портов
Владимир Зеленский заявил, что Турция может быть посредником в вопросе разблокировки украинских портов и вывозе зерна. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:41
2022-06-06T19:41
в мире
цены на нефть
сергей лавров
василий небензя
россия
турция
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Турция может быть посредником в вопросе разблокировки украинских портов и вывозе зерна.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Анкара готова помочь разминировать воды у портов для вывоза украинского зерна, то военные РФ и Турции смогут договориться, как это лучше сделать.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.
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в мире, цены на нефть, сергей лавров, василий небензя, россия, турция, киев, оон
19:41 06.06.2022
 
Зеленский: Турция может принять участие в разблокировке украинских портов

Зеленский: Турция может стать посредником в вопросе разблокировки украинских портов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВыгрузка вагона с зерном в торговом порту
Выгрузка вагона с зерном в торговом порту - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Выгрузка вагона с зерном в торговом порту. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Турция может быть посредником в вопросе разблокировки украинских портов и вывозе зерна.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Анкара готова помочь разминировать воды у портов для вывоза украинского зерна, то военные РФ и Турции смогут договориться, как это лучше сделать.
"Турция ищет формат гарантий безопасности для разблокировки украинских портов и может стать посредником в этом процессе", - сообщает со ссылкой на Зеленского издание "Суспильное".
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.
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В миреЦены на нефтьСергей ЛавровВасилий НебензяРоссияТурцияКиевООН
 
 
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