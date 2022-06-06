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Минобрнауки: бакалавриат и магистратура не повысили качество образования

Минобрнауки: бакалавриат и магистратура не повысили качество образования - РИА Новости, 06.06.2022

Минобрнауки: бакалавриат и магистратура не повысили качество образования

Введение бакалавриата и магистратуры не повысило качество подготовки выпускников, сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:35

2022-06-06T15:35

2022-06-06T15:40

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общество

образование - общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Введение бакалавриата и магистратуры не повысило качество подготовки выпускников, сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев."Анализ показывает, что введение бакалавриата и магистратуры не привело к возрастанию качества подготовки выпускников, особенно по ряду направлений. Четырехлетнее обучение в бакалавриате оказалось недостаточным для полноценного формирования знаний, умений, компетенций выпускника. В результате, в ряде университетов был введен пятилетний бакалавриат", - сказал Афанасьев на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.Он отметил, что в ряде случаев работодатели так и не признали уровень бакалавриата достаточным для занятия ключевых позиций в своей профессиональной сфере."За все эти годы перечень программ специалитета не сокращался, а расширялся, отвечая на те потребности, которые заявляли работодатели отрасли, прежде всего в ряде инженерных направлений", - сказал Афанасьев.Ранее Минобрнауки РФ сообщило, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу". Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в ближайшие несколько лет Россия сможет перейти к собственной национальной системе высшего образования.

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Екатерина Зайцева

россия, общество, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, совет федерации рф, навигатор абитуриента