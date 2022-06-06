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Братья и сестры погибших на Украине военных смогут претендовать на выплаты

Братья и сестры погибших на Украине военных смогут претендовать на выплаты - РИА Новости, 06.06.2022

Братья и сестры погибших на Украине военных смогут претендовать на выплаты

Президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому на выплаты в случае гибели российских силовиков, волонтеров смогут претендовать их братья и РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T18:35

2022-06-06T18:35

2022-06-06T19:57

специальная военная операция на украине

украина

сирия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому на выплаты в случае гибели российских силовиков, волонтеров смогут претендовать их братья и сестры при отсутствии других родственников, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Семьи российских военных, погибших в ходе операции на Украине и в Сирии, получают единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей. Прежде сообщалось, что на выплаты могут претендовать в равных долях лица, среди которых супруг (супруга) погибшего, родители, дети и иждивенцы."При отсутствии указанных лиц единовременная выплата производится в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам указанных военнослужащих и лиц", - говорится в указе.Изменения вносятся также в указы, касающиеся погибших пограничников, волонтеров и прочих командированных в ДНР и ЛНР лиц. Суммы выплат остаются теми же.

https://ria.ru/20220602/podmoskove-1792597314.html

украина

сирия

донецкая народная республика

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украина, сирия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр