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Братья и сестры погибших на Украине военных смогут претендовать на выплаты - РИА Новости, 06.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/vyplaty-1793565857.html
Братья и сестры погибших на Украине военных смогут претендовать на выплаты
Братья и сестры погибших на Украине военных смогут претендовать на выплаты - РИА Новости, 06.06.2022
Братья и сестры погибших на Украине военных смогут претендовать на выплаты
Президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому на выплаты в случае гибели российских силовиков, волонтеров смогут претендовать их братья и РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T18:35
2022-06-06T19:57
специальная военная операция на украине
украина
сирия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому на выплаты в случае гибели российских силовиков, волонтеров смогут претендовать их братья и сестры при отсутствии других родственников, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Семьи российских военных, погибших в ходе операции на Украине и в Сирии, получают единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей. Прежде сообщалось, что на выплаты могут претендовать в равных долях лица, среди которых супруг (супруга) погибшего, родители, дети и иждивенцы."При отсутствии указанных лиц единовременная выплата производится в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам указанных военнослужащих и лиц", - говорится в указе.Изменения вносятся также в указы, касающиеся погибших пограничников, волонтеров и прочих командированных в ДНР и ЛНР лиц. Суммы выплат остаются теми же.
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украина, сирия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
18:35 06.06.2022 (обновлено: 19:57 06.06.2022)
 
Братья и сестры погибших на Украине военных смогут претендовать на выплаты

Путин уточнил порядок выплат родственникам погибших на Украине российских военных

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому на выплаты в случае гибели российских силовиков, волонтеров смогут претендовать их братья и сестры при отсутствии других родственников, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Семьи российских военных, погибших в ходе операции на Украине и в Сирии, получают единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей. Прежде сообщалось, что на выплаты могут претендовать в равных долях лица, среди которых супруг (супруга) погибшего, родители, дети и иждивенцы.
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"При отсутствии указанных лиц единовременная выплата производится в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам указанных военнослужащих и лиц", - говорится в указе.
Изменения вносятся также в указы, касающиеся погибших пограничников, волонтеров и прочих командированных в ДНР и ЛНР лиц. Суммы выплат остаются теми же.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСирияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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