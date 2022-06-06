https://ria.ru/20220606/vyplaty-1793565857.html
Братья и сестры погибших на Украине военных смогут претендовать на выплаты
Братья и сестры погибших на Украине военных смогут претендовать на выплаты - РИА Новости, 06.06.2022
Братья и сестры погибших на Украине военных смогут претендовать на выплаты
Президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому на выплаты в случае гибели российских силовиков, волонтеров смогут претендовать их братья и РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T18:35
2022-06-06T18:35
2022-06-06T19:57
специальная военная операция на украине
украина
сирия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789014883_0:0:3198:1800_1920x0_80_0_0_3697ba3f9be9147979519e1c1fd63320.jpg
МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому на выплаты в случае гибели российских силовиков, волонтеров смогут претендовать их братья и сестры при отсутствии других родственников, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Семьи российских военных, погибших в ходе операции на Украине и в Сирии, получают единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей. Прежде сообщалось, что на выплаты могут претендовать в равных долях лица, среди которых супруг (супруга) погибшего, родители, дети и иждивенцы."При отсутствии указанных лиц единовременная выплата производится в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам указанных военнослужащих и лиц", - говорится в указе.Изменения вносятся также в указы, касающиеся погибших пограничников, волонтеров и прочих командированных в ДНР и ЛНР лиц. Суммы выплат остаются теми же.
https://ria.ru/20220602/podmoskove-1792597314.html
украина
сирия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789014883_467:0:3198:2048_1920x0_80_0_0_c09f441e64f8c6bce024c857585c0ca6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сирия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
18:35 06.06.2022 (обновлено: 19:57 06.06.2022)
Братья и сестры погибших на Украине военных смогут претендовать на выплаты
Путин уточнил порядок выплат родственникам погибших на Украине российских военных