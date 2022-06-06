https://ria.ru/20220606/vuz-1793550677.html

Преподаватели луганского педагогического вуза прошли обучение на базе КБГУ

Преподаватели луганского педагогического вуза прошли обучение на базе КБГУ - РИА Новости, 06.06.2022

Преподаватели луганского педагогического вуза прошли обучение на базе КБГУ

Первая группа из 20 преподавателей Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) прошла курсы повышения квалификации на базе... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:51

2022-06-06T17:51

2022-06-06T17:59

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НАЛЬЧИК, 6 июн - РИА Новости. Первая группа из 20 преподавателей Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) прошла курсы повышения квалификации на базе Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) в Нальчике, сообщает пресс-служба вуза.Ранее сообщалось, что делегация ЛГПУ во время визита в КБР в мае договорилась о том, что преподаватели из Луганска будут проходить курсы повышения квалификации на базе КБГУ, который вошел в число 9 вузов РФ – партнеров вузов ЛНР и ДНР. В конце мая первая группа из 20 преподавателей ЛГПУ начали обучение."Специалисты Луганского государственного педагогического университета получили сертификаты о прохождении стажировки по программе "Организационно-педагогические технологии проектирования образовательной среды" и курса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Современные образовательные технологии и учебно-методическое сопровождение обучения в высшей школе", - говорится в сообщении.По словам исполняющего обязанности ректора КБГУ Юрия Альтудова, программа стажировки преподавателей из ЛНР предусматривала освоение новых образовательных методов и технологий профессиональной деятельности с учетом современных требований к выпускникам, а также формирование компетентности слушателей в области применения интернета в образовании."Курс по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации включал совершенствование общепрофессиональных компетенций слушателей в области теории и практики преподавания в высшей школе", - добавил он.

https://ria.ru/20220603/obuchenie-1792833536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, луганск, луганская народная республика, кабардино-балкарская республика (кбр), кабардино-балкарский государственный университет