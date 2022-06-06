17:51 06.06.2022 (обновлено: 17:59 06.06.2022)
Преподаватели луганского педагогического вуза прошли обучение на базе КБГУ
Преподаватели Луганского педагогического университета прошли стажировку на базе КБГУ
Студенты в аудитории
НАЛЬЧИК, 6 июн - РИА Новости. Первая группа из 20 преподавателей Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) прошла курсы повышения квалификации на базе Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) в Нальчике, сообщает пресс-служба вуза.
Ранее сообщалось, что делегация ЛГПУ во время визита в КБР в мае договорилась о том, что преподаватели из Луганска будут проходить курсы повышения квалификации на базе КБГУ, который вошел в число 9 вузов РФ – партнеров вузов ЛНР и ДНР. В конце мая первая группа из 20 преподавателей ЛГПУ начали обучение.
"Специалисты Луганского государственного педагогического университета получили сертификаты о прохождении стажировки по программе "Организационно-педагогические технологии проектирования образовательной среды" и курса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Современные образовательные технологии и учебно-методическое сопровождение обучения в высшей школе", - говорится в сообщении.
По словам исполняющего обязанности ректора КБГУ Юрия Альтудова, программа стажировки преподавателей из ЛНР предусматривала освоение новых образовательных методов и технологий профессиональной деятельности с учетом современных требований к выпускникам, а также формирование компетентности слушателей в области применения интернета в образовании.
"Курс по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации включал совершенствование общепрофессиональных компетенций слушателей в области теории и практики преподавания в высшей школе", - добавил он.