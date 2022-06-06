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Преподаватели луганского педагогического вуза прошли обучение на базе КБГУ - РИА Новости, 06.06.2022
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Преподаватели луганского педагогического вуза прошли обучение на базе КБГУ
Преподаватели луганского педагогического вуза прошли обучение на базе КБГУ - РИА Новости, 06.06.2022
Преподаватели луганского педагогического вуза прошли обучение на базе КБГУ
Первая группа из 20 преподавателей Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) прошла курсы повышения квалификации на базе... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:51
2022-06-06T17:59
россия
общество
луганск
луганская народная республика
кабардино-балкарская республика (кбр)
кабардино-балкарский государственный университет
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НАЛЬЧИК, 6 июн - РИА Новости. Первая группа из 20 преподавателей Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) прошла курсы повышения квалификации на базе Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) в Нальчике, сообщает пресс-служба вуза.Ранее сообщалось, что делегация ЛГПУ во время визита в КБР в мае договорилась о том, что преподаватели из Луганска будут проходить курсы повышения квалификации на базе КБГУ, который вошел в число 9 вузов РФ – партнеров вузов ЛНР и ДНР. В конце мая первая группа из 20 преподавателей ЛГПУ начали обучение."Специалисты Луганского государственного педагогического университета получили сертификаты о прохождении стажировки по программе "Организационно-педагогические технологии проектирования образовательной среды" и курса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Современные образовательные технологии и учебно-методическое сопровождение обучения в высшей школе", - говорится в сообщении.По словам исполняющего обязанности ректора КБГУ Юрия Альтудова, программа стажировки преподавателей из ЛНР предусматривала освоение новых образовательных методов и технологий профессиональной деятельности с учетом современных требований к выпускникам, а также формирование компетентности слушателей в области применения интернета в образовании."Курс по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации включал совершенствование общепрофессиональных компетенций слушателей в области теории и практики преподавания в высшей школе", - добавил он.
https://ria.ru/20220603/obuchenie-1792833536.html
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россия, общество, луганск, луганская народная республика, кабардино-балкарская республика (кбр), кабардино-балкарский государственный университет
17:51 06.06.2022 (обновлено: 17:59 06.06.2022)
 
Преподаватели луганского педагогического вуза прошли обучение на базе КБГУ

Преподаватели Луганского педагогического университета прошли стажировку на базе КБГУ

© Fotolia / picsfiveСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Fotolia / picsfive
Студенты в аудитории
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 6 июн - РИА Новости. Первая группа из 20 преподавателей Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) прошла курсы повышения квалификации на базе Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) в Нальчике, сообщает пресс-служба вуза.
Ранее сообщалось, что делегация ЛГПУ во время визита в КБР в мае договорилась о том, что преподаватели из Луганска будут проходить курсы повышения квалификации на базе КБГУ, который вошел в число 9 вузов РФ – партнеров вузов ЛНР и ДНР. В конце мая первая группа из 20 преподавателей ЛГПУ начали обучение.
Южный федеральный университет - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 11:46
Вузы организуют повышение квалификации для преподавателей из Донбасса
"Специалисты Луганского государственного педагогического университета получили сертификаты о прохождении стажировки по программе "Организационно-педагогические технологии проектирования образовательной среды" и курса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Современные образовательные технологии и учебно-методическое сопровождение обучения в высшей школе", - говорится в сообщении.
По словам исполняющего обязанности ректора КБГУ Юрия Альтудова, программа стажировки преподавателей из ЛНР предусматривала освоение новых образовательных методов и технологий профессиональной деятельности с учетом современных требований к выпускникам, а также формирование компетентности слушателей в области применения интернета в образовании.
"Курс по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации включал совершенствование общепрофессиональных компетенций слушателей в области теории и практики преподавания в высшей школе", - добавил он.
Москва - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 14:13
Минобрнауки договорилось о сотрудничестве с ДНР и ЛНР
 
РоссияОбществоЛуганскЛуганская Народная РеспубликаКабардино-Балкарская Республика (КБР)Кабардино-Балкарский государственный университет
 
 
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