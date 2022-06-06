https://ria.ru/20220606/vuchich-1793606551.html

Сербия теряет 600 миллионов долларов в год из-за санкций Запада

Сербия теряет 600 миллионов долларов в год из-за санкций Запада - РИА Новости, 06.06.2022

Сербия теряет 600 миллионов долларов в год из-за санкций Запада

Сербия из-за санкций Запада в отношении нефти из России теряет 600 миллионов долларов на годовом уровне, в пятницу, 10 июня, планируется подписание договора на... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T21:47

2022-06-06T21:47

2022-06-06T22:30

сербия

экономика

цены на нефть

россия

швейцария

владимир путин

газпром

турецкий поток

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БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. Сербия из-за санкций Запада в отношении нефти из России теряет 600 миллионов долларов на годовом уровне, в пятницу, 10 июня, планируется подписание договора на поставки газа, заявил президент страны Александр Вучич."Хочу сообщить гражданам Сербии. На русской нефти у нас, граждан Сербии, из кармана взяли 600 миллионов долларов в год из-за санкций (против) России. Мы должны вложить дополнительные деньги в газ. В пятницу подписывают газовое соглашение", - сообщил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.По его словам, весь мир сейчас переживает энергетический кризис."Америка вводит чрезвычайное положение из-за электричества. В Швейцарии фактически режим ЧС из-за электричества… Мы формально не ввели чрезвычайное положение, но ввели его фактически", - указал сербский лидер и добавил, что есть проблемы с углем и ремонтом теплоэлектростанций, ожидаются проблемы с поставками нефти и нефтепродуктов.Глава государства не уточнил, с кем именно планируется подписать договор, но единственным поставщиком газа в Сербию является Россия, и переговоры о новом контракте вошли в финальную стадию после телефонного разговора Вучича с президентом РФ Владимиром Путиным 29 мая.После разговора Вучич сообщил, что достигнуты договоренности о принципиальных элементах нового контракта о поставках газа из РФ на три года, детали еще предстоит обсудить с "Газпромом". По его словам речь идет о дополнительных 800 миллионах кубометров газа в год к уже согласованным 2,2 миллиарда кубометров. Президент Сербии уточнял, что для расчета стоимости будет применяться нефтяная формула, и цена для Белграда будет одной из самых благоприятных - приблизительно в три раза меньше рыночной, до 410 долларов за тысячу кубометров. Стороны также обсудили увеличение объемов газохранилищ в Сербии.Договор "Србиягаза" с "Газпромом" о поставках 6 миллионов кубометров газа в сутки из РФ в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истек 31 мая. При этом Россия - фактически единственный поставщик природного газа в Сербию. Страна в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров газа в год по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января 2021 года.

https://ria.ru/20220606/serbiya-1793488026.html

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

сербия

россия

швейцария

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сербия, экономика, цены на нефть, россия, швейцария, владимир путин, газпром, турецкий поток