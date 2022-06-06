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В США рассказали о худшем сценарии развития ситуации на Украине

В США рассказали о худшем сценарии развития ситуации на Украине - РИА Новости, 06.06.2022

В США рассказали о худшем сценарии развития ситуации на Украине

Чрезмерное втягивание США в ситуацию на Украине грозит перерасти в прямое военное столкновение с Россией по вине Штатов — это худший сценарий для них, заявил в... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T05:50

2022-06-06T05:50

2022-06-06T06:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Чрезмерное втягивание США в ситуацию на Украине грозит перерасти в прямое военное столкновение с Россией по вине Штатов — это худший сценарий для них, заявил в колонке для Atlantic политолог Анатоль Ливен.Так, Ливен напомнил о начале геополитического противостояния Штатов и Советского Союза в середине XX века, когда из-за чрезмерного желания противостоять Москве Вашингтон оказался втянут в несколько конфликтов. В итоге, США сами понесли такой ущерб, от которого не смогли оправиться, подчеркнул политолог.Поэтому Ливен предостерегает Штаты от повторения ошибок времен холодной войны.Он указал на огромную финансово-экономическую помощь, оказываемую Киеву Вашингтоном сейчас, а также поставки тяжелого и современного вооружения.По его мнению, ситуация, в которой может оказаться США, желая начать "новую холодную войну" против России, будет противоречить национальным интересам Вашингтона.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель —"защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220606/tanki-1793345750.html

https://ria.ru/20220606/bayden-1793345301.html

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в мире, украина, сша, анатоль ливен, россия