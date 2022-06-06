Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о худшем сценарии развития ситуации на Украине - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/voyna-1793347673.html
В США рассказали о худшем сценарии развития ситуации на Украине
В США рассказали о худшем сценарии развития ситуации на Украине - РИА Новости, 06.06.2022
В США рассказали о худшем сценарии развития ситуации на Украине
Чрезмерное втягивание США в ситуацию на Украине грозит перерасти в прямое военное столкновение с Россией по вине Штатов — это худший сценарий для них, заявил в... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T05:50
2022-06-06T06:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
анатоль ливен
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788875303_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_fb9a906362a24c31a6157d817999ba80.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Чрезмерное втягивание США в ситуацию на Украине грозит перерасти в прямое военное столкновение с Россией по вине Штатов — это худший сценарий для них, заявил в колонке для Atlantic политолог Анатоль Ливен.Так, Ливен напомнил о начале геополитического противостояния Штатов и Советского Союза в середине XX века, когда из-за чрезмерного желания противостоять Москве Вашингтон оказался втянут в несколько конфликтов. В итоге, США сами понесли такой ущерб, от которого не смогли оправиться, подчеркнул политолог.Поэтому Ливен предостерегает Штаты от повторения ошибок времен холодной войны.Он указал на огромную финансово-экономическую помощь, оказываемую Киеву Вашингтоном сейчас, а также поставки тяжелого и современного вооружения.По его мнению, ситуация, в которой может оказаться США, желая начать "новую холодную войну" против России, будет противоречить национальным интересам Вашингтона.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель —"защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220606/tanki-1793345750.html
https://ria.ru/20220606/bayden-1793345301.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788875303_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_1e75b3dd5eb8e6433dd3f387c49355f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, анатоль ливен, россия
05:50 06.06.2022 (обновлено: 06:08 06.06.2022)
 
В США рассказали о худшем сценарии развития ситуации на Украине

Американский политолог Ливен: помощь США Украине может перерасти в войну Штатов и России

© U.S. Air Force / Mauricio CampinoПогрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
© U.S. Air Force / Mauricio Campino
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Чрезмерное втягивание США в ситуацию на Украине грозит перерасти в прямое военное столкновение с Россией по вине Штатов — это худший сценарий для них, заявил в колонке для Atlantic политолог Анатоль Ливен.
"Худшим сценарием стало бы превращение конфликта на Украине в начало очередного глобального крестового похода", — указал специалист.
Так, Ливен напомнил о начале геополитического противостояния Штатов и Советского Союза в середине XX века, когда из-за чрезмерного желания противостоять Москве Вашингтон оказался втянут в несколько конфликтов. В итоге, США сами понесли такой ущерб, от которого не смогли оправиться, подчеркнул политолог.
Поэтому Ливен предостерегает Штаты от повторения ошибок времен холодной войны.
Он указал на огромную финансово-экономическую помощь, оказываемую Киеву Вашингтоном сейчас, а также поставки тяжелого и современного вооружения.

"По мере продолжения боевых действий участие Вашингтона в военных усилиях Украины <…> способно перерасти в широкомасштабный и прямой конфликт между двумя великими державами", — написал Ливен.

По его мнению, ситуация, в которой может оказаться США, желая начать "новую холодную войну" против России, будет противоречить национальным интересам Вашингтона.
Немецкий военный танк - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 04:07Специальная военная операция на Украине
Германия не передает свои танки Украине, опасаясь увидеть их в России
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель —"защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 03:37Специальная военная операция на Украине
Javan раскрыло обман Байдена про поставки оружия на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШААнатоль ЛивенРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала