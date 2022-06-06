https://ria.ru/20220606/vorobev-1793544746.html

Воробьев призвал усовершенствовать программу "Подмосковные 10 гектаров"

Воробьев призвал усовершенствовать программу "Подмосковные 10 гектаров" - РИА Новости, 06.06.2022

Воробьев призвал усовершенствовать программу "Подмосковные 10 гектаров"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства высказался о программе поддержки фермеров "Подмосковные 10 гектаров" и призвал сделать... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:34

2022-06-06T17:34

2022-06-06T17:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства высказался о программе поддержки фермеров "Подмосковные 10 гектаров" и призвал сделать ее более прозрачной, а также увеличить срок, на который фермерам выдают участки. Об этом сообщил телеканал "360".Программу запустили в прошлом году. Предприниматели могут подать заявку на получение в безвозмездное пользование земельных участков для осуществления фермерской деятельности. Земля предоставляется на срок до шести лет. Сейчас в проекте участвуют земли Лотошина, Шатуры и Серебряных Прудов. Основные цели проекта – это увеличение количества земель фермеров, объемов производства, количества рабочих мест, а также ввод в оборот неиспользуемых участков сельскохозяйственного назначения.Воробьев отметил, что фермеры вкладываются и инвестируют в выданные земли, а шесть лет – слишком короткий срок для сферы сельского хозяйства."Был в Дмитрове с работниками, которые взяли участки под расширение, под овощи. И для использования земли, в которую они вкладывают деньги под орошение, мелиорацию, срок менее чем семь лет вообще невыгоден. Разберитесь, пожалуйста, почему шесть лет. Чем это регламентировано? Законом или нашим распоряжением?" – сказал губернатор.Глава минсельхоза МО Владислав Мурашов ответил, что пока в проекте есть общее правило, но его действительно надо скорректировать. Министр подтвердил, что предприниматели высказываются о программе, и срок, о котором они говорят, – это в основном 10 лет."Я надеюсь, что у нас здесь динамика будет. Пока программа, что называется, с места в карьер начала работать, но цыплят по осени считают, как говорят. Посмотрим, насколько популярной она будет", – подвел итог Андрей Воробьев.

московская область (подмосковье)

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Алина Курамшина

Алина Курамшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Курамшина

московская область (подмосковье), андрей воробьев