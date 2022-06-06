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Воробьев призвал усовершенствовать программу "Подмосковные 10 гектаров"
Воробьев призвал усовершенствовать программу "Подмосковные 10 гектаров" - РИА Новости, 06.06.2022
Воробьев призвал усовершенствовать программу "Подмосковные 10 гектаров"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства высказался о программе поддержки фермеров "Подмосковные 10 гектаров" и призвал сделать... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:34
2022-06-06T17:34
2022-06-06T17:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства высказался о программе поддержки фермеров "Подмосковные 10 гектаров" и призвал сделать ее более прозрачной, а также увеличить срок, на который фермерам выдают участки. Об этом сообщил телеканал "360".Программу запустили в прошлом году. Предприниматели могут подать заявку на получение в безвозмездное пользование земельных участков для осуществления фермерской деятельности. Земля предоставляется на срок до шести лет. Сейчас в проекте участвуют земли Лотошина, Шатуры и Серебряных Прудов. Основные цели проекта – это увеличение количества земель фермеров, объемов производства, количества рабочих мест, а также ввод в оборот неиспользуемых участков сельскохозяйственного назначения.Воробьев отметил, что фермеры вкладываются и инвестируют в выданные земли, а шесть лет – слишком короткий срок для сферы сельского хозяйства."Был в Дмитрове с работниками, которые взяли участки под расширение, под овощи. И для использования земли, в которую они вкладывают деньги под орошение, мелиорацию, срок менее чем семь лет вообще невыгоден. Разберитесь, пожалуйста, почему шесть лет. Чем это регламентировано? Законом или нашим распоряжением?" – сказал губернатор.Глава минсельхоза МО Владислав Мурашов ответил, что пока в проекте есть общее правило, но его действительно надо скорректировать. Министр подтвердил, что предприниматели высказываются о программе, и срок, о котором они говорят, – это в основном 10 лет."Я надеюсь, что у нас здесь динамика будет. Пока программа, что называется, с места в карьер начала работать, но цыплят по осени считают, как говорят. Посмотрим, насколько популярной она будет", – подвел итог Андрей Воробьев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства высказался о программе поддержки фермеров "Подмосковные 10 гектаров" и призвал сделать ее более прозрачной, а также увеличить срок, на который фермерам выдают участки. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Программу запустили в прошлом году. Предприниматели могут подать заявку на получение в безвозмездное пользование земельных участков для осуществления фермерской деятельности. Земля предоставляется на срок до шести лет. Сейчас в проекте участвуют земли Лотошина, Шатуры и Серебряных Прудов. Основные цели проекта – это увеличение количества земель фермеров, объемов производства, количества рабочих мест, а также ввод в оборот неиспользуемых участков сельскохозяйственного назначения.
"[Цель программы] – развитие и поддержка фермерского хозяйства. Многие жители успешно реализуют практики в разных сферах агробизнеса. Очень важна прозрачность выделения этих участков, для того чтобы большее количество фермеров как потенциальных, так же и уже работающих осуществляли свою деятельность у нас в Подмосковье. Мы должны сделать все, чтобы сельхозпроизводители понимали свои перспективы", – сказал губернатор.
Воробьев отметил, что фермеры вкладываются и инвестируют в выданные земли, а шесть лет – слишком короткий срок для сферы сельского хозяйства.
"Был в Дмитрове с работниками, которые взяли участки под расширение, под овощи. И для использования земли, в которую они вкладывают деньги под орошение, мелиорацию, срок менее чем семь лет вообще невыгоден. Разберитесь, пожалуйста, почему шесть лет. Чем это регламентировано? Законом или нашим распоряжением?" – сказал
губернатор.
Глава минсельхоза МО Владислав Мурашов ответил, что пока в проекте есть общее правило, но его действительно надо скорректировать. Министр подтвердил, что предприниматели высказываются о программе, и срок, о котором они говорят, – это в основном 10 лет.
"Я надеюсь, что у нас здесь динамика будет. Пока программа, что называется, с места в карьер начала работать, но цыплят по осени считают, как говорят. Посмотрим, насколько популярной она будет", – подвел итог Андрей Воробьев.