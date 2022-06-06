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Небензя напомнил СБ ООН историю с увольнением Денисовой за фейки о России - РИА Новости, 06.06.2022
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Небензя напомнил СБ ООН историю с увольнением Денисовой за фейки о России
Небензя напомнил СБ ООН историю с увольнением Денисовой за фейки о России - РИА Новости, 06.06.2022
Небензя напомнил СБ ООН историю с увольнением Денисовой за фейки о России
Киев, обвиняя военных России в сексуальных преступлениях на территории Украины, никаких доказательств не привел, уволенная омбудсмен Людмила Денисова... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T23:08
2022-06-06T23:39
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
совет безопасности оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 6 июн - РИА Новости. Киев, обвиняя военных России в сексуальных преступлениях на территории Украины, никаких доказательств не привел, уволенная омбудсмен Людмила Денисова бездоказательно врала всему миру, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Как указал постпред, обвинений в адрес военных РФ в секс-насилии меньше не становится.Как заявил постпред, Денисова "перегнула палку и была уволена украинским режимом с интересной формулировкой: непонятная концентрация на многочисленных деталях сексуальных преступлений и изнасилованиях детей на оккупированных территориях, которые не могли быть подтверждены доказательствами"."Иными словами, украинская омбудсмен бездоказательно врала всему миру все это время, что оказалось шокирующим даже для киевских властей", - указал он.Небензя призвал тех коллег в СБ ООН, кто "по инерции смаковал сегодня обвинения в адрес российских солдат", задуматься, можно ли доверять распространяемой Киевом информации, "а точнее - дезинформации".Небензя категорически опроверг любые обвинения российских военнослужащих в секс-насилии. "Решительно отвергаем эту ложь. Со всей ответственностью хотим заявить, что действия российских военных подчинены единым жестким правилам, за попытки насилия в отношении мирного населения предусматривается суровое наказание. Соблюдение норм международного гуманитарного права для нас - безусловный приоритет", - подчеркнул он.
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в мире, киев, россия, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр
23:08 06.06.2022 (обновлено: 23:39 06.06.2022)
 
Небензя напомнил СБ ООН историю с увольнением Денисовой за фейки о России

Небензя: Киев не привел доказательств секс-преступлений ВС России на Украине

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ООН, 6 июн - РИА Новости. Киев, обвиняя военных России в сексуальных преступлениях на территории Украины, никаких доказательств не привел, уволенная омбудсмен Людмила Денисова бездоказательно врала всему миру, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Как указал постпред, обвинений в адрес военных РФ в секс-насилии меньше не становится.
"Хочу обратиться к коллегам, которые сегодня особенно усердствовали на этом поприще. Я бы вам советовал быть осторожнее, ведь за подобными утверждениями Киева нет необходимой доказательной базы. Лучше других это на днях "доказала" не кто-нибудь, а сама украинская уполномоченная по правам человека госпожа Денисова", - сказал Небензя, обращаясь к западным коллегам по Совбезу.
Как заявил постпред, Денисова "перегнула палку и была уволена украинским режимом с интересной формулировкой: непонятная концентрация на многочисленных деталях сексуальных преступлений и изнасилованиях детей на оккупированных территориях, которые не могли быть подтверждены доказательствами".
"Иными словами, украинская омбудсмен бездоказательно врала всему миру все это время, что оказалось шокирующим даже для киевских властей", - указал он.
Небензя призвал тех коллег в СБ ООН, кто "по инерции смаковал сегодня обвинения в адрес российских солдат", задуматься, можно ли доверять распространяемой Киевом информации, "а точнее - дезинформации".
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Небензя категорически опроверг любые обвинения российских военнослужащих в секс-насилии. "Решительно отвергаем эту ложь. Со всей ответственностью хотим заявить, что действия российских военных подчинены единым жестким правилам, за попытки насилия в отношении мирного населения предусматривается суровое наказание. Соблюдение норм международного гуманитарного права для нас - безусловный приоритет", - подчеркнул он.
 
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