https://ria.ru/20220606/vizy-1793533606.html

Зеленский поддержал идею ввести визы для россиян

Зеленский поддержал идею ввести визы для россиян - РИА Новости, 06.06.2022

Зеленский поддержал идею ввести визы для россиян

Владимир Зеленский назвал неплохой идею введения визового режима для граждан России, которую, по его словам, нужно реализовать. Ранее в офисе Зеленского... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:06

2022-06-06T17:06

2022-06-06T17:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784876030_0:0:1968:1108_1920x0_80_0_0_e77cb45ad2b598d448e067bbf39cd6fb.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал неплохой идею введения визового режима для граждан России, которую, по его словам, нужно реализовать. Ранее в офисе Зеленского сообщили, что он поддержал петицию о введении визового режима для граждан РФ при въезде на Украину и поручил премьеру страны Денису Шмыгалю доработать этот вопрос.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220602/zelenskiy-1792727367.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр