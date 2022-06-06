17:06 06.06.2022 (обновлено: 17:22 06.06.2022)
Зеленский поддержал идею ввести визы для россиян
Президент Украины Зеленский назвал идею визового режима для россиян неплохой
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал неплохой идею введения визового режима для граждан России, которую, по его словам, нужно реализовать. Ранее в офисе Зеленского сообщили, что он поддержал петицию о введении визового режима для граждан РФ при въезде на Украину и поручил премьеру страны Денису Шмыгалю доработать этот вопрос.
"Я считаю, что то, о чем вы говорите (ввод визового режима для российских граждан – ред.), - это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата", - приводит слова Зеленского издание "РБК Украина".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.