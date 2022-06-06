https://ria.ru/20220606/vino-1793441354.html

В России идет замещение крепкого алкоголя вином, заявили в Минпромторга

В России идет замещение крепкого алкоголя вином, заявили в Минпромторга - РИА Новости, 06.06.2022

В России идет замещение крепкого алкоголя вином, заявили в Минпромторга

Тренд на замещение крепкого алкоголя вином сформировался в России, считает директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:02

2022-06-06T13:02

2022-06-06T13:02

россия

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Тренд на замещение крепкого алкоголя вином сформировался в России, считает директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов."Можно говорить о том, что происходит замещение крепкого алкоголя вином. Мы надеемся, что этот тренд будет сохранен", - заявил Кузнецов в рамках форума "Неделя российского ритейла - 2022".Он также отметил, что продажи водки в 2021 году снизились примерно на 1% по сравнению с 2020 годом. При этом в прошлом году было реализовано на 10% больше тихих и игристых вин, чем несколько лет назад."Российским виноделам тут и флаг в руки, потому что мы видим, что на сегодняшний день импортные поставки вина снизились примерно на четверть. … При этом тихие вина с начала года выросли в рознице на 8%, игристые вина - примерно на 5%", - заключил Кузнецов.

https://ria.ru/20220520/vino-1789645587.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)