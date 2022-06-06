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В России идет замещение крепкого алкоголя вином, заявили в Минпромторга - РИА Новости, 06.06.2022
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В России идет замещение крепкого алкоголя вином, заявили в Минпромторга
В России идет замещение крепкого алкоголя вином, заявили в Минпромторга - РИА Новости, 06.06.2022
В России идет замещение крепкого алкоголя вином, заявили в Минпромторга
Тренд на замещение крепкого алкоголя вином сформировался в России, считает директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:02
2022-06-06T13:02
россия
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Тренд на замещение крепкого алкоголя вином сформировался в России, считает директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов."Можно говорить о том, что происходит замещение крепкого алкоголя вином. Мы надеемся, что этот тренд будет сохранен", - заявил Кузнецов в рамках форума "Неделя российского ритейла - 2022".Он также отметил, что продажи водки в 2021 году снизились примерно на 1% по сравнению с 2020 годом. При этом в прошлом году было реализовано на 10% больше тихих и игристых вин, чем несколько лет назад."Российским виноделам тут и флаг в руки, потому что мы видим, что на сегодняшний день импортные поставки вина снизились примерно на четверть. … При этом тихие вина с начала года выросли в рознице на 8%, игристые вина - примерно на 5%", - заключил Кузнецов.
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россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
13:02 06.06.2022
 
В России идет замещение крепкого алкоголя вином, заявили в Минпромторга

Минпромторг: в России сформировался тренд на замещение крепкого алкоголя вином

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкБутылки с вином
Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Бутылки с вином. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Тренд на замещение крепкого алкоголя вином сформировался в России, считает директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов.
"Можно говорить о том, что происходит замещение крепкого алкоголя вином. Мы надеемся, что этот тренд будет сохранен", - заявил Кузнецов в рамках форума "Неделя российского ритейла - 2022".
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Он также отметил, что продажи водки в 2021 году снизились примерно на 1% по сравнению с 2020 годом. При этом в прошлом году было реализовано на 10% больше тихих и игристых вин, чем несколько лет назад.
"Российским виноделам тут и флаг в руки, потому что мы видим, что на сегодняшний день импортные поставки вина снизились примерно на четверть. … При этом тихие вина с начала года выросли в рознице на 8%, игристые вина - примерно на 5%", - заключил Кузнецов.
 
РоссияЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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