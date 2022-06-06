17:59 06.06.2022 (обновлено: 18:38 06.06.2022)
Секретарь СНБО Украины не считает "временную потерю территорий" трагедией
Секретарь СНБО Украины Данилов не считает временную потерю территорий трагедией для Киева
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Киев считает трагедией возможность лишиться целой страны, а не временную потерю территорий, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью британской газете Financial Times.
"Украинским войскам удастся вернуть потерянные территории, но для этого необходимо, чтобы западные страны ускорили поставки вооружений", — убежден он.
Секретарь СНБО отметил, что российская армия имеет преимущество в артиллерии в Северодонецке и Лисичанске, тогда как ВСУ не могут ответить на удары с той же силой из-за нехватки оружия.
Он также допустил, что украинские военные продолжат отступление в районе Северодонецка для перегруппировки.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что некоторые подразделения ВСУ потеряли в боях за Северодонецк до 90 процентов личного состава, сейчас они отступают в сторону Лисичанска.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.