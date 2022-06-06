Рейтинг@Mail.ru
Запад иллюзиями взращивал милитаризацию Украины, заявил Нургалиев - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/ukraina-1793536135.html
Запад иллюзиями взращивал милитаризацию Украины, заявил Нургалиев
Запад иллюзиями взращивал милитаризацию Украины, заявил Нургалиев - РИА Новости, 06.06.2022
Запад иллюзиями взращивал милитаризацию Украины, заявил Нургалиев
Запад не дал Украине выполнять Минские соглашения, а способствовал ее милитаризации, создавая у киевского режима иллюзию возможности захвата Крыма и военного... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:13
2022-06-06T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
совет безопасности рф
рашид нургалиев
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156326/22/1563262288_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2d6cacedc43d1ad9750a39625cbda08.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Запад не дал Украине выполнять Минские соглашения, а способствовал ее милитаризации, создавая у киевского режима иллюзию возможности захвата Крыма и военного решения ситуации в Донбассе, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев."Запад не позволил Украине выполнять Минские соглашения, напротив, способствовал ее милитаризации, создавая иллюзию у властей в Киеве, что они смогут захватить Крым и военным путем решить ситуацию в Донбассе", - сказал Нургалиев в интервью "Российской газете". По его словам, киевский режим стягивал к границам ДНР и ЛНР "значительное количество военнослужащих и тяжелого вооружения, готовилось масштабное наступление на эти земли, что создавало прямую угрозу" нацбезопасности России, а также проживающим там соотечественникам."Именно в данном контексте в соответствии со статьей 51 Устава ООН и с одобрения Совета Федерации Российской Федерации была начата специальная военная операция", - добавил он.
https://ria.ru/20220530/kolonializm-1791573644.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156326/22/1563262288_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_7b00ea01492cd16f0552df1b820c19b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, совет безопасности рф, рашид нургалиев, украина, ситуация в днр и лнр
17:13 06.06.2022 (обновлено: 17:16 06.06.2022)
 
Запад иллюзиями взращивал милитаризацию Украины, заявил Нургалиев

Замсекретаря Совбеза Нургалиев: Запад иллюзиями о Крыме взращивал милитаризацию Украины

© РИА Новости / Фотохост ШОС / Перейти в фотобанкРашид Нургалиев
Рашид Нургалиев - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Фотохост ШОС
Перейти в фотобанк
Рашид Нургалиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Запад не дал Украине выполнять Минские соглашения, а способствовал ее милитаризации, создавая у киевского режима иллюзию возможности захвата Крыма и военного решения ситуации в Донбассе, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.
"Запад не позволил Украине выполнять Минские соглашения, напротив, способствовал ее милитаризации, создавая иллюзию у властей в Киеве, что они смогут захватить Крым и военным путем решить ситуацию в Донбассе", - сказал Нургалиев в интервью "Российской газете". По его словам, киевский режим стягивал к границам ДНР и ЛНР "значительное количество военнослужащих и тяжелого вооружения, готовилось масштабное наступление на эти земли, что создавало прямую угрозу" нацбезопасности России, а также проживающим там соотечественникам.
"Именно в данном контексте в соответствии со статьей 51 Устава ООН и с одобрения Совета Федерации Российской Федерации была начата специальная военная операция", - добавил он.
Президент США Джо Байден в ситуационной комнате Белого дома - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 08:00
США мечтают разделить Россию на части
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСовет Безопасности РФРашид НургалиевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала