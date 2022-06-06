https://ria.ru/20220606/ukraina-1793536135.html

Запад иллюзиями взращивал милитаризацию Украины, заявил Нургалиев

Запад иллюзиями взращивал милитаризацию Украины, заявил Нургалиев - РИА Новости, 06.06.2022

Запад иллюзиями взращивал милитаризацию Украины, заявил Нургалиев

Запад не дал Украине выполнять Минские соглашения, а способствовал ее милитаризации, создавая у киевского режима иллюзию возможности захвата Крыма и военного... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:13

2022-06-06T17:13

2022-06-06T17:16

специальная военная операция на украине

в мире

россия

совет безопасности рф

рашид нургалиев

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Запад не дал Украине выполнять Минские соглашения, а способствовал ее милитаризации, создавая у киевского режима иллюзию возможности захвата Крыма и военного решения ситуации в Донбассе, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев."Запад не позволил Украине выполнять Минские соглашения, напротив, способствовал ее милитаризации, создавая иллюзию у властей в Киеве, что они смогут захватить Крым и военным путем решить ситуацию в Донбассе", - сказал Нургалиев в интервью "Российской газете". По его словам, киевский режим стягивал к границам ДНР и ЛНР "значительное количество военнослужащих и тяжелого вооружения, готовилось масштабное наступление на эти земли, что создавало прямую угрозу" нацбезопасности России, а также проживающим там соотечественникам."Именно в данном контексте в соответствии со статьей 51 Устава ООН и с одобрения Совета Федерации Российской Федерации была начата специальная военная операция", - добавил он.

https://ria.ru/20220530/kolonializm-1791573644.html

россия

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, совет безопасности рф, рашид нургалиев, украина, ситуация в днр и лнр