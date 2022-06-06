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В Раде предложили освобождать от наказания осужденных пленных при их обмене - РИА Новости, 06.06.2022
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В Раде предложили освобождать от наказания осужденных пленных при их обмене
В Раде предложили освобождать от наказания осужденных пленных при их обмене - РИА Новости, 06.06.2022
В Раде предложили освобождать от наказания осужденных пленных при их обмене
Законопроект об освобождении от наказания осужденных военнопленных в случае их обмена внесен в Верховную раду Украины. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:21
2022-06-06T16:23
в мире
украина
верховная рада украины
максим ткаченко
сергей кузьмин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Законопроект об освобождении от наказания осужденных военнопленных в случае их обмена внесен в Верховную раду Украины.Законопроект об изменениях в Уголовном кодексе зарегистрирован в Раде в понедельник. Среди инициаторов законопроекта - депутаты от правящей партии "Слуга народа" Федор Вениславский, Максим Ткаченко, Владимир Ватрас, Татьяна Грищенко и Сергей Кузьминых."Предлагаемыми в законопроекте изменениями в Уголовный кодекс Украины предполагается, в частности, что освобождается от отбывания наказания лицо, в отношении которой органом, уполномоченным принимать решение о передаче осужденного для обмена как военнопленного, было принято решение об обмене", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Также предлагается предусмотреть возможность закрытия уголовного дела в отношении военнопленных в случае их обмена.
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в мире, украина, верховная рада украины, максим ткаченко, сергей кузьмин
16:21 06.06.2022 (обновлено: 16:23 06.06.2022)
 
В Раде предложили освобождать от наказания осужденных пленных при их обмене

Проект об освобождении от наказания осужденных пленных в случае их обмена внесен в Раду

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Законопроект об освобождении от наказания осужденных военнопленных в случае их обмена внесен в Верховную раду Украины.
Законопроект об изменениях в Уголовном кодексе зарегистрирован в Раде в понедельник. Среди инициаторов законопроекта - депутаты от правящей партии "Слуга народа" Федор Вениславский, Максим Ткаченко, Владимир Ватрас, Татьяна Грищенко и Сергей Кузьминых.
"Предлагаемыми в законопроекте изменениями в Уголовный кодекс Украины предполагается, в частности, что освобождается от отбывания наказания лицо, в отношении которой органом, уполномоченным принимать решение о передаче осужденного для обмена как военнопленного, было принято решение об обмене", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также предлагается предусмотреть возможность закрытия уголовного дела в отношении военнопленных в случае их обмена.
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