https://ria.ru/20220606/ukraina-1793490474.html

"Выкинуть вон". Немцы предложили выслать посла Украины

"Выкинуть вон". Немцы предложили выслать посла Украины - РИА Новости, 06.06.2022

"Выкинуть вон". Немцы предложили выслать посла Украины

Пользователи Twitter поддержали решение министра иностранных дел Германии Бербок не встречаться с послом Украины Андреем Мельником. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:05

2022-06-06T15:05

2022-06-06T18:25

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анналена бербок

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter поддержали решение министра иностранных дел Германии Бербок не встречаться с послом Украины Андреем Мельником.Комментаторы раскритиковали украинского дипломата за оскорбительные заявления в адрес немецких политиков."Он может только бросить вызов или нахамить", — согласился JoergAnton."Совершенно верно, миссис Бербок. Этому назойливому человеку, который постоянно критикует бундестаг в самодовольной, высокомерной и самонадеянной манере, нельзя давать никакой возможности поговорить", — отметил HorstK1."Я не люблю Бербок, но тут она абсолютно права. Нарцисс вроде Мельника, который только оскорбляет, будет нежелательным гостем", — написал еще один комментатор."Это хорошее решение, с Мельником никто не должен добровольно разговаривать. Парень совершенно не подходит в качестве посла и давно должен был собрать чемодан", — заключили пользователи.Ранее немецкая газета Bild сообщила, что глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок отказалась встречаться с украинским послом Андреем Мельником.Дипломат постоянно позволяет себе резкие высказывания, осуждая Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи Киеву. Накануне он заявил, что нежелание поставлять на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Немецкий концерн Rheinmetall еще в апреле выразил готовность поставить Украине танки Leopard и БМП Marder, но заявка до сих пор не получила одобрения правительства. Помимо этого, недавно Мельник выразил разочарование тем фактом, что "обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены самое раннее в конце июля, а еще 15 — только в конце августа". По его словам, Берлин в состоянии поставить Украине не менее 100 боевых машин пехоты Marder из запасов немецкой промышленности и еще более 30 Marder из запасов бундесвера, равно как и 88 танков Leopard 1. Кроме того, дипломат называл канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" и упрекал его в отсутствии мужества.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793272525.html

https://ria.ru/20220605/psikhika-1793210877.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, андрей мельник, анналена бербок, украина, германия, берлин (город), bild, признание днр и лнр в россии, политика