14:58 06.06.2022 (обновлено: 18:34 06.06.2022)
Убитый на Украине немецкий боевик был родом из Бранденбурга, сообщили СМИ
Bild: немецкий боевик по прозвищу Танк, убитый на Украине, был родом из Бранденбурга
© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие возле Харькова
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие возле Харькова
БЕРЛИН, 6 июн — РИА Новости. Немецкий боевик по прозвищу Танк, убитый на Украине, приехал из Бранденбурга, сообщили немецкие СМИ.
Как пишет BILD, речь идет о 39-летнем жителе Бранденбурга Бьорне К. Издание приводит слова товарища погибшего, что их часть "была расположена на востоке у Харькова". С 31 мая там в одной из деревень был расположен "наблюдательный пост", где служил и Бьорн, которого назвали Танком за его физические данные.
По его словам, российские дроны регулярно проводили разведку в месте дислокации иностранных боевиков, "мы слышали звуки зума над нашими головами, это был ужасный звук, потому что было известно, что за ним последует". Затем "наблюдательный пост" подвергли артиллерийскому обстрелу. Гражданин Германии был тяжело ранен осколками, он скончался по пути в полевой госпиталь. На родине у него остались гражданская жена и ребенок.
По информации издания Tagesspiegel, посольство Германии, которое недавно возобновило работу в Киеве, пытается расследовать этот инцидент и находится "в контакте с украинскими ведомствами, распространившими соответствующие сведения".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.