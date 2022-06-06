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Убитый на Украине немецкий боевик был родом из Бранденбурга, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/ukraina-1793487874.html
Убитый на Украине немецкий боевик был родом из Бранденбурга, сообщили СМИ
Убитый на Украине немецкий боевик был родом из Бранденбурга, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.06.2022
Убитый на Украине немецкий боевик был родом из Бранденбурга, сообщили СМИ
Немецкий боевик по прозвищу Танк, убитый на Украине, приехал из Бранденбурга, сообщили немецкие СМИ. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:58
2022-06-06T18:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
бранденбург
bild
вооруженные силы рф
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БЕРЛИН, 6 июн — РИА Новости. Немецкий боевик по прозвищу Танк, убитый на Украине, приехал из Бранденбурга, сообщили немецкие СМИ.Ранее украинская сторона подтвердила в субботу, 4 июня, гибель гражданина Германии, который воевал на стороне армии Украины.Как пишет BILD, речь идет о 39-летнем жителе Бранденбурга Бьорне К. Издание приводит слова товарища погибшего, что их часть "была расположена на востоке у Харькова". С 31 мая там в одной из деревень был расположен "наблюдательный пост", где служил и Бьорн, которого назвали Танком за его физические данные.По его словам, российские дроны регулярно проводили разведку в месте дислокации иностранных боевиков, "мы слышали звуки зума над нашими головами, это был ужасный звук, потому что было известно, что за ним последует". Затем "наблюдательный пост" подвергли артиллерийскому обстрелу. Гражданин Германии был тяжело ранен осколками, он скончался по пути в полевой госпиталь. На родине у него остались гражданская жена и ребенок.По информации издания Tagesspiegel, посольство Германии, которое недавно возобновило работу в Киеве, пытается расследовать этот инцидент и находится "в контакте с украинскими ведомствами, распространившими соответствующие сведения".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220605/naemnik-1793248419.html
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в мире, украина, германия, бранденбург, bild, вооруженные силы рф
14:58 06.06.2022 (обновлено: 18:34 06.06.2022)
 
Убитый на Украине немецкий боевик был родом из Бранденбурга, сообщили СМИ

Bild: немецкий боевик по прозвищу Танк, убитый на Украине, был родом из Бранденбурга

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие возле Харькова
Украинские военнослужащие возле Харькова - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие возле Харькова
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 июн — РИА Новости. Немецкий боевик по прозвищу Танк, убитый на Украине, приехал из Бранденбурга, сообщили немецкие СМИ.
Ранее украинская сторона подтвердила в субботу, 4 июня, гибель гражданина Германии, который воевал на стороне армии Украины.
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 11:19
В ДНР завершили расследование уголовного дела британского наемника Аслина
Как пишет BILD, речь идет о 39-летнем жителе Бранденбурга Бьорне К. Издание приводит слова товарища погибшего, что их часть "была расположена на востоке у Харькова". С 31 мая там в одной из деревень был расположен "наблюдательный пост", где служил и Бьорн, которого назвали Танком за его физические данные.
По его словам, российские дроны регулярно проводили разведку в месте дислокации иностранных боевиков, "мы слышали звуки зума над нашими головами, это был ужасный звук, потому что было известно, что за ним последует". Затем "наблюдательный пост" подвергли артиллерийскому обстрелу. Гражданин Германии был тяжело ранен осколками, он скончался по пути в полевой госпиталь. На родине у него остались гражданская жена и ребенок.
Украинские танки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 00:26Специальная военная операция на Украине
СМИ: убитый на Украине французский наемник мог быть связан с ультраправыми
По информации издания Tagesspiegel, посольство Германии, которое недавно возобновило работу в Киеве, пытается расследовать этот инцидент и находится "в контакте с украинскими ведомствами, распространившими соответствующие сведения".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Позиции артиллеристов 9-го полка армии ДНР восточнее Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 08:00
"Все решится за четыре дня". Чем войска ДНР удивили Киев
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияБранденбургBildВооруженные силы РФ
 
 
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