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Лавров отреагировал на поставки Западом ракетных систем Киеву - РИА Новости, 06.06.2022
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Лавров отреагировал на поставки Западом ракетных систем Киеву
Лавров отреагировал на поставки Западом ракетных систем Киеву - РИА Новости, 06.06.2022
Лавров отреагировал на поставки Западом ракетных систем Киеву
Глава российского МИД Сергей Лавров объяснил, как Москва будет действовать, если Запад предоставит Украине ракетные системы дальнего действия. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:05
2022-06-06T16:24
безопасность
украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров объяснил, как Москва будет действовать, если Запад предоставит Украине ракетные системы дальнего действия."Чем дальнобойнее будут поставляться системы киевскому режиму, тем дальше мы будем отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза русскому населению Украины и России", — сказал он на пресс-конференции.По словам министра, обещания президента Украины не применять американские ракеты для обстрелов российской территории — болтовня, которую невозможно воспринимать всерьез. И даже на самой Украине политики и депутаты "просто смеются над американцами, которые сказали, что верят Зеленскому", добавил Лавров.На прошлой неделе власти США заявили, что передадут Киеву РСЗО HIMARS, но при условии, что они не будут применяться для ударов по территории России. Зеленский публично подтвердил, что Киев согласился на это. Однако другие украинские политики не исключают, что удары по территории России все же последуют. Президент Владимир Путин заявил, что, если Украина получит дальнобойные ракеты, Россия сделает соответствующие выводы и будет наносить удары по тем объектам, которые им еще не подвергались.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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безопасность, украина, россия, сергей лавров
14:05 06.06.2022 (обновлено: 16:24 06.06.2022)
 
Лавров отреагировал на поставки Западом ракетных систем Киеву

Глава МИД Лавров: Россия дальше "отодвинет нацистов" в ответ на поставки оружия Украине

© Фото : Public Domain Американская реактивная система залпового огня GMLRS
Американская реактивная система залпового огня GMLRS - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Фото : Public Domain
Американская реактивная система залпового огня GMLRS. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров объяснил, как Москва будет действовать, если Запад предоставит Украине ракетные системы дальнего действия.
"Чем дальнобойнее будут поставляться системы киевскому режиму, тем дальше мы будем отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза русскому населению Украины и России", — сказал он на пресс-конференции.
По словам министра, обещания президента Украины не применять американские ракеты для обстрелов российской территории — болтовня, которую невозможно воспринимать всерьез. И даже на самой Украине политики и депутаты "просто смеются над американцами, которые сказали, что верят Зеленскому", добавил Лавров.
На прошлой неделе власти США заявили, что передадут Киеву РСЗО HIMARS, но при условии, что они не будут применяться для ударов по территории России. Зеленский публично подтвердил, что Киев согласился на это. Однако другие украинские политики не исключают, что удары по территории России все же последуют.
Президент Владимир Путин заявил, что, если Украина получит дальнобойные ракеты, Россия сделает соответствующие выводы и будет наносить удары по тем объектам, которые им еще не подвергались.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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