https://ria.ru/20220606/ukraina-1793438733.html

Минобороны опубликовало кадры стрельбы "Града" по украинским позициям

Минобороны опубликовало кадры стрельбы "Града" по украинским позициям - РИА Новости, 06.06.2022

Минобороны опубликовало кадры стрельбы "Града" по украинским позициям

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" при выполнении огневых задач по уничтожению позиций... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:55

2022-06-06T12:55

2022-06-06T12:55

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

россия

украина

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" при выполнении огневых задач по уничтожению позиций украинских военных в ходе специальной военной операции.На видео показано, как машины стоят на позициях, как выдается команда на удар и как расчеты "Градов" прицеливаются, а также сами пуски. Кроме того, показаны кадры попадания снарядов по целям, снятые с беспилотника. По окончании стрельбы экипаж "Града" садится в боевую машину и уезжает по полю для смены огневой позиции."Выполнялась работа РСЗО "Град", расчет справился отлично, цель поразили. Экипаж подготовленный, работают слаженно, делают все быстро. Своим личным составом я доволен" - говорит на видео командир реактивного артиллерийского расчета Михаил.В военном ведомстве отметили, что российские военные в ходе спецоперации поражают опорные пункты и укрепленные районы украинских войск. Артиллерийские подразделения ВС РФ стреляют по украинским артиллерийским батареям, оборонительным сооружениям.Также в их задачи входит подавление пунктов управления, уничтожение огневых средств, вооружения и военной техники противника. Российские артиллеристы используют тактику частых смен огневых позиций.Разведка позиций противника и координаты целей для стрельбы осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793234093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)