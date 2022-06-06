https://ria.ru/20220606/ukraina-1793400134.html

Москалькова рассказала Путину об обмене пленными с Киевом

Москалькова рассказала Путину об обмене пленными с Киевом - РИА Новости, 06.06.2022

Москалькова рассказала Путину об обмене пленными с Киевом

Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, она представила ему доклад о работе РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:18

2022-06-06T11:18

2022-06-06T11:33

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, она представила ему доклад о работе за 2021 год."Поговорим о работе за 2021 год", - предложил Путин.Москалькова также рассказала главе государства о работе по возвращению из плена российских военнослужащих и по обеспечению прав граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины.

https://ria.ru/20220606/prava-1793395139.html

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