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Москалькова рассказала Путину об обмене пленными с Киевом
Москалькова рассказала Путину об обмене пленными с Киевом - РИА Новости, 06.06.2022
Москалькова рассказала Путину об обмене пленными с Киевом
Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, она представила ему доклад о работе РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:18
2022-06-06T11:18
2022-06-06T11:33
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, она представила ему доклад о работе за 2021 год."Поговорим о работе за 2021 год", - предложил Путин.Москалькова также рассказала главе государства о работе по возвращению из плена российских военнослужащих и по обеспечению прав граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины.
https://ria.ru/20220606/prava-1793395139.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, россия
11:18 06.06.2022 (обновлено: 11:33 06.06.2022)
Москалькова рассказала Путину об обмене пленными с Киевом
Москалькова рассказала Путину о работе по возвращению из плена российских военнослужащих