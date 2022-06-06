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Москалькова рассказала Путину об обмене пленными с Киевом - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/ukraina-1793400134.html
Москалькова рассказала Путину об обмене пленными с Киевом
Москалькова рассказала Путину об обмене пленными с Киевом - РИА Новости, 06.06.2022
Москалькова рассказала Путину об обмене пленными с Киевом
Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, она представила ему доклад о работе РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:18
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специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, она представила ему доклад о работе за 2021 год."Поговорим о работе за 2021 год", - предложил Путин.Москалькова также рассказала главе государства о работе по возвращению из плена российских военнослужащих и по обеспечению прав граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины.
https://ria.ru/20220606/prava-1793395139.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, россия
11:18 06.06.2022 (обновлено: 11:33 06.06.2022)
 
Москалькова рассказала Путину об обмене пленными с Киевом

Москалькова рассказала Путину о работе по возвращению из плена российских военнослужащих

© РИА НовостиОбмен пленными
Обмен пленными - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости
Обмен пленными. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, она представила ему доклад о работе за 2021 год.
"Поговорим о работе за 2021 год", - предложил Путин.
Москалькова также рассказала главе государства о работе по возвращению из плена российских военнослужащих и по обеспечению прав граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины.
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 11:02
Москалькова представила Путину доклад о правах человека в России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссия
 
 
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